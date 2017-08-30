GValeriya

Валерия Иванова GValeriya

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение доставки еды

    Добрый день. Не готов работать с посредниками и менеджерами - только с разработчиками. Куплю готовое приложение по доставке еды (двуязычное; ios, android; если будет еще web версия то отлично.). Дорабатывать не планируется, возможно только поменять что то на ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение по доставке еды.

    Добрый день. Куплю готовое приложение по доставке еды (многоязычное; ios, android; если будет еще web версия то отлично.). Запуска на русскоязычную аудиторию и СНГ не будет. Что бы оно отработало и баги были исправлены. Дорабатывать не планируется, возможно ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание статей, постов для форума

    $50

    Для нового туристического портала нужно продумать структуру Форума: разделы, подразделы, темы постов. Затем подготовить [url=https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjCzqTg59_tAhUj_SoKHVUDD6UQrAIoAHoECAQQAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F210459035&amp;usg=AOvVaw2E4vxc85VInBxPaOup84dv]~[/url] 5 постов к каждому подразделу (с комментариями). В случае успешного выполнения работы - будут еще заказы. Знание английского языка является преимуществом. Пожелания по оплате прошу ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа для контент-менеджера

    $50

    Для нового туристического портала нужно продумать структуру Форума: разделы, подразделы, темы постов. Затем подготовить [url=https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjCzqTg59_tAhUj_SoKHVUDD6UQrAIoAHoECAQQAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F210459035&amp;usg=AOvVaw2E4vxc85VInBxPaOup84dv]~[/url] 5 постов к каждому подразделу (с комментариями). В случае успешного выполнения работы - будут еще заказы. Знание английского языка является преимуществом. Пожелания по оплате ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 7 иллюстраций и 8 иконок

    Добрый день. Требуется 7 иллюстраций и 8 иконок для сайта. Темы и ориентировочный внешний вид (внешний вид обсуждается) в приложении. Прошу указать срок и стоимость выполнения работ.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редизайн сайта в Figma

    $30

    Добрый день. Требуется специалист web-дизайна.  Опыт работы по специальности от 3 лет (в Figma - от 2х лет активного использования). Опыт разработки интуитивно понятных страниц (десктоп, моб, приложений), с применением UI/UX. Что делать - доработать/оформить дизайн макетов туристического ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаFigma
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO-продвижение нового туристического портала

    $170

    Имеется след. объем работ на первичное seo-продвижение (1ый этап): 1. Подбор ключевых слов для SEO-продвижения ([u]на русском, английском[/u]) + понимание, можем ли в нашей категории начать продвигать молодой ресурс по ВЧ-запросам (конкурировать с турагентствами не планируем); 2. Формирование ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сбор и обработка информации для туристического портала

    $150

    Добрый день! Ищем специалиста на сбор и обработку большого объема информации по туристическому направлению. Задачи (охват - 1 страна): - сбор информации по экскурсиям с различных интернет-ресурсов; - анализ маршрутов, формирование таблицы (список из 12-15 наиболее популярных экскурсий);  - составление ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO-специалист для туристического портала (рус-англ поисковые системы)

    $167

    Ищем seo-специалиста на долгосрочное сотрудничество для нового туристического портала. На данном этапе только завершен дизайн, приступаем к разработке портала (соот-но, ссылки дать пока не можем). На текущий момет надо сделать подготовительный этап (1-ый) по SEO: а. Дать описание ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание статей для туристического портала (рус., англ.)

    $8

    В молодой интернет портал, посвященный путешествиям и все что с ними связано, требуется [u]копирайтер-активный путешественник, хорошо знающий Азию[/u]. Объем работ - 120 статей на русском, с последующим переводом на ГРАМОТНЫЙ английский язык.  Охват - 6 стран: Индия ...

    Написание статейSEO-оптимизация
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
K_Kristina_24
Кристина 
27 летУкраина
4 года в сервисе
Была
11 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
7 иллюстраций и 8 иконок
Очень приятный заказчик. ТЗ максимально четкое и понятное, в любое время на связи, оплата вовремя, теплое общение. Однозначно рекомендую!
Задача выполнена. Результатом довольны. Кристина талантливый специалист.
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$170
10 баллов
6 лет назад
SEO-продвижение нового туристического портала
Рекомендую заказчика. Оплата вовремя, постоянно на связи.
Рекомендую Олега, как грамотного, ответственного специалиста. Не пропадал, всегда был на связи и отвечал на все вопросы. Выполнил работу качественно и в срок. Планируем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв