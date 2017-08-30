Добрый день. Не готов работать с посредниками и менеджерами - только с разработчиками. Куплю готовое приложение по доставке еды (двуязычное; ios, android; если будет еще web версия то отлично.). Дорабатывать не планируется, возможно только поменять что то на ...
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Куплю готовое приложение по доставке еды (многоязычное; ios, android; если будет еще web версия то отлично.). Запуска на русскоязычную аудиторию и СНГ не будет. Что бы оно отработало и баги были исправлены. Дорабатывать не планируется, возможно ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $50
Для нового туристического портала нужно продумать структуру Форума: разделы, подразделы, темы постов. Затем подготовить [url=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCzqTg59_tAhUj_SoKHVUDD6UQrAIoAHoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F210459035&usg=AOvVaw2E4vxc85VInBxPaOup84dv]~[/url] 5 постов к каждому подразделу (с комментариями). В случае успешного выполнения работы - будут еще заказы. Знание английского языка является преимуществом. Пожелания по оплате прошу ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Для нового туристического портала нужно продумать структуру Форума: разделы, подразделы, темы постов. Затем подготовить [url=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCzqTg59_tAhUj_SoKHVUDD6UQrAIoAHoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F210459035&usg=AOvVaw2E4vxc85VInBxPaOup84dv]~[/url] 5 постов к каждому подразделу (с комментариями). В случае успешного выполнения работы - будут еще заказы. Знание английского языка является преимуществом. Пожелания по оплате ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Требуется 7 иллюстраций и 8 иконок для сайта. Темы и ориентировочный внешний вид (внешний вид обсуждается) в приложении. Прошу указать срок и стоимость выполнения работ.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $30
Добрый день. Требуется специалист web-дизайна. Опыт работы по специальности от 3 лет (в Figma - от 2х лет активного использования). Опыт разработки интуитивно понятных страниц (десктоп, моб, приложений), с применением UI/UX. Что делать - доработать/оформить дизайн макетов туристического ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад
- $170
Имеется след. объем работ на первичное seo-продвижение (1ый этап): 1. Подбор ключевых слов для SEO-продвижения ([u]на русском, английском[/u]) + понимание, можем ли в нашей категории начать продвигать молодой ресурс по ВЧ-запросам (конкурировать с турагентствами не планируем); 2. Формирование ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Добрый день! Ищем специалиста на сбор и обработку большого объема информации по туристическому направлению. Задачи (охват - 1 страна): - сбор информации по экскурсиям с различных интернет-ресурсов; - анализ маршрутов, формирование таблицы (список из 12-15 наиболее популярных экскурсий); - составление ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $167
Ищем seo-специалиста на долгосрочное сотрудничество для нового туристического портала. На данном этапе только завершен дизайн, приступаем к разработке портала (соот-но, ссылки дать пока не можем). На текущий момет надо сделать подготовительный этап (1-ый) по SEO: а. Дать описание ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
В молодой интернет портал, посвященный путешествиям и все что с ними связано, требуется [u]копирайтер-активный путешественник, хорошо знающий Азию[/u]. Объем работ - 120 статей на русском, с последующим переводом на ГРАМОТНЫЙ английский язык. Охват - 6 стран: Индия ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад