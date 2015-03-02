Работу выполняю раньше срока.

Здравствуйте!

Опыт Web-разработки 3 года:

Html, Css, JavaScript, jQuery.

Php, Yii-framework.

SQL / MySQL. Some cms.

Опыт работы в сфере копирайтингалет.

Рерайт, копирайт, SEOкопирайт.

Семантический анализ, письма рассылки.

SEO-оптимизация.

Берусь за любую работу ( исправление чужого кода, баннеры, логотипы, написание скриптов различной сложности).

Читабельный код.

Работу выполняю всегда в срок. Никогда не навязываю свое мнение.

На связи 24/7. Коммуникабелен.

С уважением, Артем.