I_mnail

Гвоздь I_mnail

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Работу выполняю раньше срока.

Здравствуйте!

Опыт Web-разработки 3 года:

  • Html, Css, JavaScript, jQuery.
  • Php, Yii-framework.
  • SQL / MySQL. Some cms.
Опыт работы в сфере копирайтинга 5 лет.

  • Рерайт, копирайт, SEOкопирайт.
  • Семантический анализ, письма рассылки.
  • SEO-оптимизация.
Берусь за любую работу ( исправление чужого кода, баннеры, логотипы, написание скриптов различной сложности).

Читабельный код.

Работу выполняю всегда в срок. Никогда не навязываю свое мнение.

На связи 24/7. Коммуникабелен.

С уважением, Артем.

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