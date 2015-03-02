Работу выполняю раньше срока.
Здравствуйте!
Опыт Web-разработки 3 года:
- Html, Css, JavaScript, jQuery.
- Php, Yii-framework.
- SQL / MySQL. Some cms.
- Рерайт, копирайт, SEOкопирайт.
- Семантический анализ, письма рассылки.
- SEO-оптимизация.
Читабельный код.
Работу выполняю всегда в срок. Никогда не навязываю свое мнение.
На связи 24/7. Коммуникабелен.
С уважением, Артем.
Поисковые системы (SEO)
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Интернет-магазины
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