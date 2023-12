Математик. Системный Программист.

Федякин Олег Анатольевич

Дата рождения: 20 августа 1987 года (полных лет - 23)

Семейное положение: Женат

Цель: Математик. Системный Программист

Образование: Магистр прикладной математики и информатики (диплом с отличием).

Получил образование в ГОУВПО МГУ им. Н.П.Огарева, математический факультет. В настоящее время прохожу подготовку в аспирантуре.

Опыт работы:

Mac/iOS/Android Developer, Project Manager

ООО ВебПарадокс (www.webparadox.com)

февраль 2011 - н.в.

Senior Developer(Ведущий разработчик в области интеграции)

Just Enjoy, Inc., ЗАО Мобильные Технологии (www.justenjoy.com, www.unimobi.ru)

Саранск, Лос-Анжелес, Москва, октябрь 2009 — январь 2011.

Обязанности:

— Интеграция внутренних продуктов компании со сторонними решениями

Достижения:

— Проведена интеграция с PoS системами: InfoGenesis PoS (by Agilysys), IRIS PoS (by XPIENT), RES 3700 PoS (by Micros), Aloha TS 6.4 (by Radiant)

— Проведена интеграция с провайдером платежей MercuryPaySystem.

— Создан модуль бронирования столиков в ресторане и отображение текущих броней на специальной странице панели управления рестораном

— Внедрен событийный принцип работы панели управления рестораном (обновление и обработка данных происходит только про возникновении соответствующего события)

— На основе событийного интерфейса разработан модуль для панели управления рестораном по приему заказов от пользователей в режиме реального времени.

Lead developer (Ведущий разработчик)

Global Media Group, (www.globalmg.ru)

Саранск, сентябрь 2008 — апрель 2010

Обязанности:

— Разработка ПО в соответствии с ТЗ

— Разработка ТЗ

— Координация проектов и переговоры с заказчиком (техническая сторона)

Достижения:

— Начато внедрение системы управления качеством, системы контроля версий, системы управления задачами. Начато внедрение разработки сайтов на платформе 1C-Bitrix.

— Реализован проект на фреймворке CodeIgniter "Электронная выставка по безопасности".

— Написано около десятка технических заданий.

— Участвовал в конференции AgileLabs (http://www.agile-labs.ru/)

— Разработка портала органа власти ГК РМ по ТЗН

Системный администратор, инженер-программист

Филиал "СМАРТС-Саранск-GSM" ОАО "СМАРТС" (101 — 1000 человек, IT, телеком, связь, интернет) Саранск

http://www.smarts.ru

Май 2008 — июль 2008

Основные обязанности: Поддержка стабильной работы ЛВС и интернет-приложений, помощь пользователям по работе с офисным (MS Office, Lotus Notes) и специальным ПО (1C, Corel Draw, CBoss, In@Voice, Symantec Antivirus), предоставление отчетов в службу безопасности.

Выполняемые функции: Администратор ЛВС (технологии Microsoft), Администратор системы безопасности ЛВС (антивирусное ПО, прокси-сервер, сетевой экран), Администратор системы резервного копирования и восстановления от сбоев, Программист отчетов (по телефонии и интернет-траффику), Эникейщик.

Достижения:

1) нашел взаимопонимание с пользователями ;);

2) управлял работой студента-практиканта (организовал чистку компьютеров пользователей от пыли и информационного хлама, утилизацию использованных картриджей и тонера-отработки);

3) написал скрипты (на Perl) по резервному копированию файлов Личных папок MS Outlook в один файл для каждого пользователя (тем самым добился отсутствия копирования дублирущей информации и сохранения дискового пространства на 50-70 ГБ -- раньше приходилось периодически сохранять эти файлы и получилась большая база их различных версий);

4) написал отчеты на Perl по анализу логов прокси-сервера (под рукой просто не оказалось нормального парсера)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2007 - май 2008: Торгово-Промышленная группа "Мирта", фабрика мягкой мебели ООО "Мир Мебели"

Должность: программист

Обязанности:

написание и отладка новых модулей и конфигураций для 1С;

поддержка актуальности и защиты баз данных;

установка, настройка и ввод в эксплуатацию серверов различного рода (прокси, почтовый, терминалов, приложений);

администрирование и обслуживание компьютеров в локальной сети

Получил навыки:

написания интернет-приложений;

настройки и администрирования серверов на основе операционной системы FreeBSD;

настройки и администрирования серверов на основе операционной системы Windows 2003 Server (файловый сервер; сервер сбора данных, терминалов, приложений; установка модуля записи телефонных разговоров);

установки, настройки, оптимизации сервера компьютерной телефонии Спрут 7.0 на основе плат Ольха-9

написания программ для устройств компьютерной телефонии на основе плат серии Ольха с помощью AlderSDK

Разработал:

интернет-приложение — Систему Электронных Заказов (языки - Perl, 1С; СУБД - MySQL на удаленном сервере, 1С - локально);

конфигурацию и настроил 2 сервера на основе операционной системы FreeBSD (шлюз, прокси, почта, защита сети, учет интернет-траффика, антивирус);

конфигурацию и настроил 3 сервера на основе операционной системы Windows 2003 Server (файловый сервер; сервер сбора данных, терминалов, приложений; сервер записи телефонных разговоров и учета использования городской телефонной связи);

программу для составления отчетов в удобной форме для сервера копмьютерной телефонии Спрут 7.0 (AlderSDK)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.12.2005 г. – 03.09.2007 г.: МГУ им. Н.П.Огарева, математический факультет, кафедра прикладной математики

Должность: лаборант(0,5 ставки)

Обязанности:

администрирование сайтов http://svmo.mrsu.ru, http://appmath.mrsu.ru

Получил навыки:

удаленного администрирования сайтов;

программирования РНР-скриптов для страниц;

работы с базами данных MySQL и через РНР-скрипты

Разработал:

базы данных участников конференций;

форму для регистрации в конференциях

базу данных защищеных диссертаций в диссертационном совете кафедры

Доп.информация:

Знание английского технического языка на среднем уровне, русского в совершенстве.

Свободное владение ОС Windows 9x/Me/2000/XP/Vista

Владение UNIX-подобными ОС на уровне администриратора

Очень хорошее знание ОС FreeBSD и ее LiveCD версии Frenzy

Личные качества:

работосопособность, аналитический склад ума, желание и умение постоянно совершенствоваться, высокий уровень обучаемости и самообучаемости

Контакты:

E-mail:

[email protected]

[email protected]