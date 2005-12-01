Федякин Олег Анатольевич
Дата рождения: 20 августа 1987 года (полных лет - 23)
Семейное положение: Женат
Цель: Математик. Системный Программист
Образование: Магистр прикладной математики и информатики (диплом с отличием).
Получил образование в ГОУВПО МГУ им. Н.П.Огарева, математический факультет. В настоящее время прохожу подготовку в аспирантуре.
Опыт работы:
Mac/iOS/Android Developer, Project Manager
ООО ВебПарадокс (www.webparadox.com)
февраль 2011 - н.в.
Senior Developer(Ведущий разработчик в области интеграции)
Just Enjoy, Inc., ЗАО Мобильные Технологии (www.justenjoy.com, www.unimobi.ru)
Саранск, Лос-Анжелес, Москва, октябрь 2009 — январь 2011.
Обязанности:
— Интеграция внутренних продуктов компании со сторонними решениями
Достижения:
— Проведена интеграция с PoS системами: InfoGenesis PoS (by Agilysys), IRIS PoS (by XPIENT), RES 3700 PoS (by Micros), Aloha TS 6.4 (by Radiant)
— Проведена интеграция с провайдером платежей MercuryPaySystem.
— Создан модуль бронирования столиков в ресторане и отображение текущих броней на специальной странице панели управления рестораном
— Внедрен событийный принцип работы панели управления рестораном (обновление и обработка данных происходит только про возникновении соответствующего события)
— На основе событийного интерфейса разработан модуль для панели управления рестораном по приему заказов от пользователей в режиме реального времени.
Lead developer (Ведущий разработчик)
Global Media Group, (www.globalmg.ru)
Саранск, сентябрь 2008 — апрель 2010
Обязанности:
— Разработка ПО в соответствии с ТЗ
— Разработка ТЗ
— Координация проектов и переговоры с заказчиком (техническая сторона)
Достижения:
— Начато внедрение системы управления качеством, системы контроля версий, системы управления задачами. Начато внедрение разработки сайтов на платформе 1C-Bitrix.
— Реализован проект на фреймворке CodeIgniter "Электронная выставка по безопасности".
— Написано около десятка технических заданий.
— Участвовал в конференции AgileLabs (http://www.agile-labs.ru/)
— Разработка портала органа власти ГК РМ по ТЗН
Системный администратор, инженер-программист
Филиал "СМАРТС-Саранск-GSM" ОАО "СМАРТС" (101 — 1000 человек, IT, телеком, связь, интернет) Саранск
Май 2008 — июль 2008
Основные обязанности: Поддержка стабильной работы ЛВС и интернет-приложений, помощь пользователям по работе с офисным (MS Office, Lotus Notes) и специальным ПО (1C, Corel Draw, CBoss, In@Voice, Symantec Antivirus), предоставление отчетов в службу безопасности.
Выполняемые функции: Администратор ЛВС (технологии Microsoft), Администратор системы безопасности ЛВС (антивирусное ПО, прокси-сервер, сетевой экран), Администратор системы резервного копирования и восстановления от сбоев, Программист отчетов (по телефонии и интернет-траффику), Эникейщик.
Достижения:
1) нашел взаимопонимание с пользователями ;);
2) управлял работой студента-практиканта (организовал чистку компьютеров пользователей от пыли и информационного хлама, утилизацию использованных картриджей и тонера-отработки);
3) написал скрипты (на Perl) по резервному копированию файлов Личных папок MS Outlook в один файл для каждого пользователя (тем самым добился отсутствия копирования дублирущей информации и сохранения дискового пространства на 50-70 ГБ -- раньше приходилось периодически сохранять эти файлы и получилась большая база их различных версий);
4) написал отчеты на Perl по анализу логов прокси-сервера (под рукой просто не оказалось нормального парсера)
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29.01.2007 - май 2008: Торгово-Промышленная группа "Мирта", фабрика мягкой мебели ООО "Мир Мебели"
Должность: программист
Обязанности:
написание и отладка новых модулей и конфигураций для 1С;
поддержка актуальности и защиты баз данных;
установка, настройка и ввод в эксплуатацию серверов различного рода (прокси, почтовый, терминалов, приложений);
администрирование и обслуживание компьютеров в локальной сети
Получил навыки:
написания интернет-приложений;
настройки и администрирования серверов на основе операционной системы FreeBSD;
настройки и администрирования серверов на основе операционной системы Windows 2003 Server (файловый сервер; сервер сбора данных, терминалов, приложений; установка модуля записи телефонных разговоров);
установки, настройки, оптимизации сервера компьютерной телефонии Спрут 7.0 на основе плат Ольха-9
написания программ для устройств компьютерной телефонии на основе плат серии Ольха с помощью AlderSDK
Разработал:
интернет-приложение — Систему Электронных Заказов (языки - Perl, 1С; СУБД - MySQL на удаленном сервере, 1С - локально);
конфигурацию и настроил 2 сервера на основе операционной системы FreeBSD (шлюз, прокси, почта, защита сети, учет интернет-траффика, антивирус);
конфигурацию и настроил 3 сервера на основе операционной системы Windows 2003 Server (файловый сервер; сервер сбора данных, терминалов, приложений; сервер записи телефонных разговоров и учета использования городской телефонной связи);
программу для составления отчетов в удобной форме для сервера копмьютерной телефонии Спрут 7.0 (AlderSDK)
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01.12.2005 г. – 03.09.2007 г.: МГУ им. Н.П.Огарева, математический факультет, кафедра прикладной математики
Должность: лаборант(0,5 ставки)
Обязанности:
администрирование сайтов http://svmo.mrsu.ru, http://appmath.mrsu.ru
Получил навыки:
удаленного администрирования сайтов;
программирования РНР-скриптов для страниц;
работы с базами данных MySQL и через РНР-скрипты
Разработал:
базы данных участников конференций;
форму для регистрации в конференциях
базу данных защищеных диссертаций в диссертационном совете кафедры
Доп.информация:
Знание английского технического языка на среднем уровне, русского в совершенстве.
Свободное владение ОС Windows 9x/Me/2000/XP/Vista
Владение UNIX-подобными ОС на уровне администриратора
Очень хорошее знание ОС FreeBSD и ее LiveCD версии Frenzy
Личные качества:
работосопособность, аналитический склад ума, желание и умение постоянно совершенствоваться, высокий уровень обучаемости и самообучаемости
Контакты:
E-mail: