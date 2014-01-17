Создание компонентов и модулей различной сложности (Php+Javascript)
Написание расширений/модулей для CMS (Joomla, Bitrix, DLE, WP).
Знания: html, php,javascript (в т.ч. библиотеки Mootools, JQuery, Prototype и другие).
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Тестирование сайтов
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Интернет-магазины
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#2058
Системы управления (CMS)
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#2747
Веб-программирование
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Сайты «под ключ»
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HTML-верстка
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