Nadiz_Art

Надежда Nadiz_Art

 
33 годаРоссия/Ставрополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Графический дизайн, логотипы, фирменный стиль, полиграфия, иилюстрации

Дизайнер-график. Имею высшее образование по специальности дизайнер-график, диплом с отличием. Являюсь очень разносторонним человеком в сфере дизайна, нравится и умею практически все! Опыт работы более восьми лет. Начала еще в юношестве работать в рекламном агентстве. От туда умение работать с клиентами, разработка дизайн макетов, до печатная подготовка, воплощение проектов жизнь. Знакома с наружной рекламой от и до. А так же брендинг, и все что с ним связано. Это и создание фирменного стиля, логотипа, сопутствующей полиграфической продукции, наружной рекламы и много другого. Рисую на графическом планшете, создаю иллюстрации, перерисовываю картинки, изображения, художественная обработка фотографий. Работаю и в сфере веб дизайна: разработка сайтов, адаптивный дизайн, мобильные приложения, рекламные веб баннеры и прочее. Всегда рада прийти на помощь и воплотить ваши мечты в жизнь!

Пишите [email protected]

Дизайн мобильного приложения
Портфолио
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Анимация
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$18/час
от $18от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$99.99/час
от $125от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$37/час
от $37от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$99.99/час
от $400от 7 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$12/час
от $12от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$99.99/час
от $130от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$11/час
от $11от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
нет рейтинга
Презентации
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$70/час
от $70от 4 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
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$99.99/час
от $380от 7 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
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$12/час
от $12от 1 часа
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