Дизайнер-график. Имею высшее образование по специальности дизайнер-график, диплом с отличием. Являюсь очень разносторонним человеком в сфере дизайна, нравится и умею практически все! Опыт работы более восьми лет. Начала еще в юношестве работать в рекламном агентстве. От туда умение работать с клиентами, разработка дизайн макетов, до печатная подготовка, воплощение проектов жизнь. Знакома с наружной рекламой от и до. А так же брендинг, и все что с ним связано. Это и создание фирменного стиля, логотипа, сопутствующей полиграфической продукции, наружной рекламы и много другого. Рисую на графическом планшете, создаю иллюстрации, перерисовываю картинки, изображения, художественная обработка фотографий. Работаю и в сфере веб дизайна: разработка сайтов, адаптивный дизайн, мобильные приложения, рекламные веб баннеры и прочее. Всегда рада прийти на помощь и воплотить ваши мечты в жизнь!
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