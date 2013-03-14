Pusik

Иван Pusik

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скрипт аренды товара/ Только учет

    Необходимо сделать скрипт для учета отданых товаров в аренду. Сам модуль отдачи, регистрации и т.д. ничего не нужно. Только для оператора и для контроля. Примерное тз в файле. Скрипт должен позволять: 1. Добавить/удалить ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить витрину товаров Virtuemart - center

    Есть Joomla + VirtueMart 2. Шаблон, все установлено настроено. Есть страница- категория. Т.е. страница на которой выводятся все товары данной категории. Подогнал под свое разрешения екрана и монитор, все красиво. Но на ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по Magento

    Необходим человек хорошо знакомый с этой системой управления содержанием - Magento. Задам пару вопросов - ибо для меня новая тема и не все совсем понятно в сравнении с другими CMS. В ...

    Magento
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Достать ссылку из под Hide - Nulled

    Достать ссылку из под Hide - форума Nulled. Необходим доступ к скрытому контенту данного форума. Ограничение стоит в 50 сообщений, следовательно необходим акк с большим количеством сообщений, чем 50. Исполнителю не нужно ничего качать и ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Вытащить/Извлечь/Вырезать все картинки из PSD
Joomla
приятно когда заказчик знает чего хочет))..рекомендую
Все круто. Спасибо
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