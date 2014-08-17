Web-студия

Web-студия "Бруноям" - развивающаяся компания, которая реализует сразу несколько важных направлений: дизайн, создание и продвижение сайтов, а также обучение. При создании студии мы решили совместить обучение и работу над Вашими проектами.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Сайт-визитка - представляет собой простой сайт не более 20 страниц. Идеальное предложение для небольших компаний, готовых заявить о себе в сети Интернет. Возможно добавление формы обратной связи. Бизнес - готовое решение для серьезного проекта. Помимо базовых возможностей включает в себя возможность установки дополнительных модулей, таких, как "каталог товаров", "форум", "гостевая книга" и другие. Данное решение не имеет никаких ограничений по количеству страниц и имеет возможность добавления дополнительных графических модулей, что делает сайт более ярким или более деловым, в зависимости от требуемого проекта. Бизнес плюс - идеально подходит для сайта, рассчитанного на использование сайта для извлечения прибыли. Если Вы хотите продать товар или услугу при помощи сайта, то это предложение как раз для Вас. Сначала наши специалисты разрабатывают концепцию сайта и структуру, что позволяет проанализировать действия покупателей на сайте и добиться максимальной эффективности от сайта. Также в данное решение включена поисковая оптимизация сайта и бесплатное обучение сервису "Яндекс Директ". Интернет-магазин - При помощи данного готового решения Вы получите полноценный интернет-магазин, с возможность выбора дополнительных модулей для сайта. Дизайн будет разрабатываться, опираясь на тематику Вашего магазина, и с учетом Ваших пожеланий. Также в комплект входит обучение работе с контекстной рекламой Яндекс-Директ и Google.Adwords. На сегодняшний день это самый эффективный способ привлечения клиентов на сайт. Все включено - Готовое решение "Все включено" - это неограниченное количество поправок на любом из этапов создания сайта. Начиная с концепции и дизайна, и заканчивая продвижением и написанием продающих текстов. В комплект входит 4 месяца продвижения сайта, обучение контекстной рекламе и написание всех продающих страниц. Что позволит Вам как можно скорее получить реальную отдачу от сайта.

Создание структуры продажи - Анализ деятельности и создание продающей структуры сайта – от 3000 руб. Дизайн сайта - Цена – от 4000 руб. (Стандартный дизайн без большого количества сложной графики.) Верстка сайта - Цена – от 10000 руб. Цена зависит от наличия дополнительных блоков на сайте. К таким блокам могут относиться: форма обратной связи, опросы, форум, вопрос-ответ. При создании интернет-магазина внедряется связка таких блоков. Также к дополнительным блокам относятся дополнительные анимационные эффекты. Размещение сайта - Цена – бесплатно. При необходимости, наши сотрудники могут помочь Вам при выборе доменного имени и хостинга. Контекстная реклама - Когда Вы ищете в любом поисковике какой-то товар или услугу, к примеру, велосипед, сверху три первых ссылки - это и есть контекстная реклама. Таким же образом сделаны последние 4 объявления. Такая же схема с другими поисковыми площадками. Вы выбираете поисковые запросы, которые вероятнее всего будут вводить Ваши клиенты. После этого Вы включаете рекламную компанию, и только потенциальный клиент видит рекламное объявление. Он на него щелкает и переходит по ссылке на Ваш сайт. Именно за этот момент Вы платите деньги за «клик». Таким образом, Вы платите деньги только за конкретный переход на Ваш сайт. Продвижение сайта - Комплексная услуга по привлечению целевых посетителей на сайт с поисковых систем. Поисковые системы работают по определенным алгоритмам. Естественно, никто не знает всех тонкостей алгоритма, но известны факторы, влияющие на место в поиске. Таким образом и осуществляется продвижение сайта. Текст для сайта - Копирайтинг (деятельность по написанию рекламных и презентационных текстов, с целью увеличения отклика потенциальных клиентов).

Одно из приоритетных направлений развития современного маркетинга. Его основной задачей является получение максимального эффекта от потенциальных посетителей сайта. Почему наши компании по интернет маркетингу эффективны? Главная причина этого – детальный анализ, поэтапная настройка, грамотная работа с бюджетом и ориентация на потребителя.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

SEO-Аудит - Полный анализ Вашего сайта. Технический аудит сайта - Технический аудит сайта позволяет провести оценку технической стороны сайта, выявить проблемы и дать рекомендации для их устранения. Устранения данных технических проблем является обязательным для повышения порядка выдачи Вашего сайта при поиске, ведь поисковые системы отдают предпочтения качественным сайтам без ошибок. Аудит Юзабилити (Удобвства использования) сайта - Аудит юзабилити сайта позволит понять, удобен ли Ваш сайт для потребителей, позволит уменьшить количество отказов и тем самым увеличит количество лидов. Маркетинговый аудит сайта - Цель маркетингового аудита сайта – оценить эффективность сайта по главным критериям: продажи и конверсия и дать рекомендации для увеличения этих показателей. В маркетинговый аудит сайта входит всесторонний анализ продукта и его рыночного окружения в сети Интернет. Анализ эффективности рекламной компании - Можно оценить лидами – целевыми действиями потребителей на сайте (это может быть покупка, заказ звонка, запрос прайса и т.д.), расчетом показателя эффективности ROI (Return On Investment — возврат на инвестиции). Так же есть еще несколько показателей для оценки эффективности.

Контекстная реклама - Запуск и подержка контекстной рекламы Продвижение сайта (SEO) - Копирайтинг SMM (Social Media Marketing) – Комплекс работ по маркетингу ВНУТРИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА. SMM представляет собой все работы, направленные на продвижение сайта, товара или услуг в любом месте общения. SMO и реклама в социальных сетях (Social Media Optimization) - это оптимизация САЙТА под социальные медиа. По сути, это работа внутри сайта, направленная на продвижение в соц. сетях. Это установка кнопок соц. сетей, размещение интерактивных блоков, проведение комплекса работ, направленных на максимальную инеграцию сайта с социальными медиа.

Это как писать картину. Кто-то может просто намалевать, а кому-то дано творить шедевры. Человечество движется дальше, появляется больше областей для проявления своего таланта, и одну из ниш занял дизайн. Неважно чего, мебели, интерьера, одежды или сайтов. Это другое восприятие мира, другое мышление, которое недоступно обычным людям. Для хорошего дизайна мало хорошо рисовать и работать с компьютером, нужно «чувствовать» сам дизайн, представлять его себе. В нашей компании собраны очень талантливые дизайнеры, которые создали множество прекрасных работ под разные потребности наших клиентов. Они любят свою работу, и им она доставляет несказанное удовольствие.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Открытки и приглашения - От дизайна приглашения зависит отношение к самому мероприятию. Как часто говорят, первое впечатление очень важно. Оно дает первоначальный толчок к позитивному или негативному настрою. Если Вы хотите, чтобы люди на Ваше мероприятие приходили с заведомо положительным настроем, то отнеситесь серьезно к созданию приглашений. Буклеты и брошюры - Для каждой области дизайнер разрабатывает буклет, консультируясь со специалистом по маркетингу. Для некоторых областей идеально подойдут красивые фотографии и минимум текста (такой пример вы видите на этой странице). На некоторых же необходимо намного больше текста для требуемого эффекта. Также буклеты можно использовать для презентаций и выставок. Наиболее яркий и красивый буклет запомнится потенциальному покупателю, и выделит Вашу компанию из остальных. Баннеры и плакаты - Плакаты, наклейки используются для самых различных целей. Какая бы то ни была цель, дизайн играет важную роль для того, чтобы добиться желаемых результатов. Визитки - Каждая компания, будь то только начинающая или уже давно существующая на рынке труда, не может обойтись без визиток. Это то, что помогает вспомнить и связаться с Вашей компанией или с Вами лично. От визитки зависит очень многое. Дизайн визитки одна из важных задач для представления компании. В наше время ходит тенденция креативности и эксклюзивности. Флаеры и листовки - На эти цели компании тратят огромные средства. Чем выше качество рекламы, тем больше клиентов она привлекает. Флаеры и листовки это выгодная и очень эффективная реклама. Но все зависит от дизайна и главное текста, которые будут на листовке. Сложность создания хорошего флаера заключается в том, что дизайнер должен находиться в гармонии с копирайтером (создателем рекламного текста, привлекающего клиентов). Только если тандем хорошо друг друга понимает и вместе хорошо взаимодействует, то получится хорошая вещь, которая будет сразу цеплять своим внешним видом, а грамотный текст будет заинтересовывать клиентов позвонить именно Вам.