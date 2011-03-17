Sobr222

Максим Sobr222

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны статьи для сайта хозтоваров

    Качественные статьи для наполнения сайта http://stometrovka.kiev.ua по товарам предлагаемым на сайте. Статьи могут быть разнообразного характера (например сравнительный анализ лампочек или рецепты приготовления блюд в силиконовых формах) но обязательно информативными, интересными и уникальными.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта карточками товара

    $250

    Необходимо заполнить сайт товаром. Сайт на joomla, virtuemart. Артикул, название, цена, категория, короткое описание , описание(1-2 предложения), фото, сопутствующие товары. Около 1000 шт. Текст для ввода рукописный, поэтому исполнитель нужен ...

    Joomla
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$110
10 баллов
14 лет назад
Нужны статьи для сайта хозтоваров
Рекомендую заказчика!
Все сделано быстро, на высоком профессиональном уровне, с практически 100% уникальностью. Очень доволен результатом, с первой попытки и все в точку. Уверен, еще не раз буду обращаться!
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