Нужен баннер в шапку сайта дельфинария.
- Баннеры26 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист для интернет-магазина http://stometrovka.kiev.ua, разбирающийся в Joomla + VirtueMart . Для доработки сайта (кеширование, редактирование шаблона).Интернет-магазины6 заявокЗакрыт14 лет назад
Качественные статьи для наполнения сайта http://stometrovka.kiev.ua по товарам предлагаемым на сайте. Статьи могут быть разнообразного характера (например сравнительный анализ лампочек или рецепты приготовления блюд в силиконовых формах) но обязательно информативными, интересными и уникальными.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно настроить общий вид корзины. Сделать, что-бы при выборе варианта доставки менялась дальнейшая форма заказа. Нормально завязать корзину с быстрой регистрацией.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо заполнить сайт товаром. Сайт на joomla, virtuemart. Артикул, название, цена, категория, короткое описание , описание(1-2 предложения), фото, сопутствующие товары. Около 1000 шт. Текст для ввода рукописный, поэтому исполнитель нужен ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад