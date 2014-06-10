Занимаюсь доработкой сайтов, загрузкой товаров в интернет магазины и вообще

Занимаюсь доработкой сайтов, загрузкой товаров в интернет магазины и вообще программированием, возможно создание простых сайтов!

Инструменты: Html, css, jQuery, PHP, Asp.Net mvc, C#, Sql и т.д.

Имею опыт работы с распространёнными CMS: Joomla(virtuleMart), WordPress, ShopScript, FScms и т.п.

http://krs.rosrabota.ru/resume/full/417409/

Опыта мало, но есть желание работать!