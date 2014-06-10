Занимаюсь доработкой сайтов, загрузкой товаров в интернет магазины и вообще
Занимаюсь доработкой сайтов, загрузкой товаров в интернет магазины и вообще программированием, возможно создание простых сайтов!
Инструменты: Html, css, jQuery, PHP, Asp.Net mvc, C#, Sql и т.д.
Имею опыт работы с распространёнными CMS: Joomla(virtuleMart), WordPress, ShopScript, FScms и т.п.
http://krs.rosrabota.ru/resume/full/417409/
Опыта мало, но есть желание работать!
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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