_artvisionPRO

Необходимо решить проблемы кэширования на WPRocket, устранить дублирующиеся категории в блоге и оптимизировать использование дискового пространства, так как за неделю было потеряно 3 ГБ. Требуется опыт в веб-программировании для анализа и исправления ситуации.
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Нужнo реализовать возможность загрузки Прайса в xls на сайт modxСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
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Добрый день! Необходимо: 1. Дать ЦУ по цветовой гамме сайта, что улучшить. А также другие факторы визуального улучшения (размер кнопки и так далее). Планируем по ТЗ ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
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в логах такая проблема May 27 13:15:11 vh218 apache_error: Xxxx.ru [Wed May 27 13:15:11 2020] [error] [pid 24828] sapi_apache2.c(325): [client 188.242.203.55:54594] PHP Fatal error: Call to a member function get() on null ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Добрый день! Мне необходимо написать тексты для стоматологии. Первый тестовый текст приложил тут. Оцените, пожалуйста, стоимость, сроки. По возможности приложите ссылки на кейсы. БлагодарюКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад