_artvisionPRO

Антон Давыдов _artvisionPRO

 
28 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сайт на UMI.CMS. не работает форма заявки.
Все супер!
Всё было сделано быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Решить ошибку в MODX
MODXPHP
Заказчик отличный, все четко, предоставил все доступы, моментальная проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Найти норм исполнителя - всегда фортуна. Рад, что, всё получилось, быстро и без сдачи. Николай, спасибо.
Ответный отзыв
kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Написать текст для стоматологии
Все прошло отлично. Мгновенная оплата, понятное ТЗ. Рекомендую!
Выбирали из 40 специалистов. Качество текстов Катерины было одним из ведущих. Можно работать.
Ответный отзыв