acmeta

Михаил acmeta

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн открытки для кондитера

    Квадратная открытка 12х12, двусторонняя. Фронтальная сторона-схематичная, черно-белая. Задняя сторона-цветная. На фронтальной стороне: фон - разводы с торта, в идеале поярче чем во вложении, то есть линии,и без клубники На этом фоне как бы печать с именем кондитера, внизу ...

    IllustratorPhotoshop
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 10 статей на английском

    Добрый день, Необходимо написать 10 небольших статей на английском языке, про российские интернет-магазины. Смысловая нагрузка не очень важна, т.к. статьи делаются для SEO-задач. Требования к каждой статье: - Заголовок: должен содержать домен магазина, например "Wildberries.ru: the Most Successful Apparel ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт - справочник по юр. лицам - PHP

    Здравствуйте, Нужно с нуля сделать каркас будущего сайта - справочника по юр. лицам и импортировать начальные данные. PHP5/MySQL/Bootstrap, в идеале использование фреймворка Kohana (обсуждается). Во вложении ТЗ, условия сотрудничества и форма для оценки. Спасибо!

    PHPMySQLBootstrap
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • ECommerce проект: PHP, Kohana, jQuery, MySQL

    Ищем PHP-разработчика на модуль учета покупок в интернет-магазинах. Технологии: • Фреймворк Kohana • PHP5 • jQuery • Bootstrap • MySQL. Во вложении ТЗ и форма для оценки - заполните ее, пожалуйста. Спасибо! В случае успешного опыта будем рады долгосрочному сотрудничеству.

    PHPMySQLBootstrapjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль учета конверсий для eCommerce-системы

    Добрый день, Ищем разработчика на модуль учета покупок в интернет-магазинах. Технологии: • Фреймворк Kohana • PHP5 • jQuery • Bootstrap • MySQL • Отсылка почты через Amazon SES. Сервер для разработки размещен на Heroku. Version control: git. Bug tracking: PivotalTracker, ASANA. Оплата по WebMoney. Во вложении соглашение о разработке, ТЗ и форма для оценки ...

    PHPMySQLBootstrapjQueryGit
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-скрипт для превращения Gmail в RSS

    $100

    Добрый день, Требуется разработать простой скрипт, который - подключается к Gmail по логину и паролю из конфигурации. Технологии: PHP. ТЗ и условия работы во вложении. Оцените, пожалуйста, затраты и сроки во вложенной Excel-табличке. В случае успешного опыта рассчитываем на долгосрочное ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модуль статистики для рекламной системы - RoR

    Добрый день! Ищем RoR-разработчика модуля статистики для системы управления рекламными кампаниями. Интересный высоконагруженный проект, новые технологии. Ruby on Rails, MySQL, MongoDB. Тестовый сервер на Heroku, продакшн в облаке виртуальных машин под CentOS. Среда разработки: git, PivotalTracker. Необходимо разработать страницу, ...

    MySQLMongoDBCentOSRubyGit
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт получения почты из Gmail в RSS - PHP

    Добрый день, Требуется разработать простой скрипт, который - подключается к Gmail по логину и паролю из конфигурации - читает почту и преобразует ее в RSS 2.0 - умеет фильтровать почту по метке или адресу получателя/отправителя - корректно работает с русскоязычными ...

    PHPHTMLNginxCentOS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Снять и озвучить короткое скринкаст-видео

    Добрый день, Нужно: - Снять короткое (полторы минуты) скринкаст-видео по заданному скрипту. Видео объясняет как совершить покупку в интернет-магазине - Добавить субтитры - Озвучить (женским голосом). Видео будет размещено на сайте, а также на YouTube и других видеохостингах. Напишите письмо на ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Flash-баннер - карусель с загрузкой данных из XML

    Требуется разработать Flash-баннер, показывающий товары (картинки, названия, цены) в виде "карусели", с динамической подгрузкой данных из XML. Оплата по WebMoney. Подробное ТЗ для оценки вышлем по почте - пишите на [email protected] Спасибо!

    Flash
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Каталог интернет-магазинов - PHP + MySQL

    Добрый день, Требуется разработать простой каталог интернет-магазинов: - Список интернет-магазинов с логотипами и названиями - По каждому магазину - страница с лого, ссылкой на сайт, описанием, списком актуальных скидок. Технологии: PHP + MySQL, можете предложить использование какого-то framework - ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
9 баллов
10 лет назад
10 статей на английском
Спасибо за интересную работу.
Спасибо! Качеством работы полностью удовлетворены.
Ответный отзыв
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Дизайн открытки для кондитера
Хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена своевременно, рекомундую для сотрудничества!
Татьяна превзошла ожидания - сделала два варианта вместо одного, внесла непредусмотренные первоначально правки. Все очень четко и быстро. Обратимся еще!
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