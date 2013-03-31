Квадратная открытка 12х12, двусторонняя. Фронтальная сторона-схематичная, черно-белая. Задняя сторона-цветная. На фронтальной стороне: фон - разводы с торта, в идеале поярче чем во вложении, то есть линии,и без клубники На этом фоне как бы печать с именем кондитера, внизу ...