Квадратная открытка 12х12, двусторонняя. Фронтальная сторона-схематичная, черно-белая. Задняя сторона-цветная. На фронтальной стороне: фон - разводы с торта, в идеале поярче чем во вложении, то есть линии,и без клубники На этом фоне как бы печать с именем кондитера, внизу ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, Необходимо написать 10 небольших статей на английском языке, про российские интернет-магазины. Смысловая нагрузка не очень важна, т.к. статьи делаются для SEO-задач. Требования к каждой статье: - Заголовок: должен содержать домен магазина, например "Wildberries.ru: the Most Successful Apparel ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Нужно с нуля сделать каркас будущего сайта - справочника по юр. лицам и импортировать начальные данные. PHP5/MySQL/Bootstrap, в идеале использование фреймворка Kohana (обсуждается). Во вложении ТЗ, условия сотрудничества и форма для оценки. Спасибо!Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, Необходимо доработать Flash-карусель, написанную на AS3. ТЗ во вложении, доработки выделены зеленым фоном.Баннеры1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищем PHP-разработчика на модуль учета покупок в интернет-магазинах. Технологии: • Фреймворк Kohana • PHP5 • jQuery • Bootstrap • MySQL. Во вложении ТЗ и форма для оценки - заполните ее, пожалуйста. Спасибо! В случае успешного опыта будем рады долгосрочному сотрудничеству.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Ищем разработчика на модуль учета покупок в интернет-магазинах. Технологии: • Фреймворк Kohana • PHP5 • jQuery • Bootstrap • MySQL • Отсылка почты через Amazon SES. Сервер для разработки размещен на Heroku. Version control: git. Bug tracking: PivotalTracker, ASANA. Оплата по WebMoney. Во вложении соглашение о разработке, ТЗ и форма для оценки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, Требуется разработать простой скрипт, который - подключается к Gmail по логину и паролю из конфигурации. Технологии: PHP. ТЗ и условия работы во вложении. Оцените, пожалуйста, затраты и сроки во вложенной Excel-табличке. В случае успешного опыта рассчитываем на долгосрочное ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Ищем RoR-разработчика модуля статистики для системы управления рекламными кампаниями. Интересный высоконагруженный проект, новые технологии. Ruby on Rails, MySQL, MongoDB. Тестовый сервер на Heroku, продакшн в облаке виртуальных машин под CentOS. Среда разработки: git, PivotalTracker. Необходимо разработать страницу, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Требуется разработать простой скрипт, который - подключается к Gmail по логину и паролю из конфигурации - читает почту и преобразует ее в RSS 2.0 - умеет фильтровать почту по метке или адресу получателя/отправителя - корректно работает с русскоязычными ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Нужно: - Снять короткое (полторы минуты) скринкаст-видео по заданному скрипту. Видео объясняет как совершить покупку в интернет-магазине - Добавить субтитры - Озвучить (женским голосом). Видео будет размещено на сайте, а также на YouTube и других видеохостингах. Напишите письмо на ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать Flash-баннер, показывающий товары (картинки, названия, цены) в виде "карусели", с динамической подгрузкой данных из XML. Оплата по WebMoney. Подробное ТЗ для оценки вышлем по почте - пишите на [email protected] Спасибо!Баннеры7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Требуется разработать простой каталог интернет-магазинов: - Список интернет-магазинов с логотипами и названиями - По каждому магазину - страница с лого, ссылкой на сайт, описанием, списком актуальных скидок. Технологии: PHP + MySQL, можете предложить использование какого-то framework - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад