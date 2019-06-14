ad-machine

Контент-маркетолог, контекстолог, таргетолог

Добрый день!

Мой опыт в интернет-маркетинге 5 лет, опыт управления интернет-магазином более 1,5 лет.

Мой опыт и навыки:

Аналитическая работа - анализ конкурентов, спроса, выявление на основе этого УТП; всесторонний аудит или блиц-аудит сайтов; технический аудит; аудит юзабилити; аудит рекламной деятельности и эффективности отдельных рекламных каналов; анализ поисковой выдачи по интересующим запросам; аудит аккаунтов в соц.сетях и рекламной деятельности в соц.сетях +рекомендации, разработка рубрикатора, примеры контента. Знание Google Analytics и Яндекс Метрики.

Разработка сайта/направления под ключ - создание сайтов, лендингов. Обычно мне отдают направление "под ключ". Это подразумевает комплекс работ: создание лендинга (созданию предшествует аналитика, УТП, составление документов по seo-проектированию - сбор семантического ядра, составление карты релевантности), настройка целей, тестирование, настройка и запуск контекстной рекламы (+тестовое ведение, аналитика, правки), email рассылка, таргетированная реклама.

Копирайтинг - seo-копирайтинг, продающий копирайтинг, копирайтинг новостей (ведение блога компании, создание и ведение SMO площадок), копирайтинг для email-рассылок.

Контентное сопровождение ресурсов - статейное продвижение, разработка контент стратегии и контент-планов, составление ТЗ для копирайтеров, обучение и найм копирайтеров.

SEO - технический аудит, рекомендации по внутренней оптимизации сайтов и внедрение этих рекомендаций своими силами либо поиск подрядчиков для отдельных технических задача; внешняя оптимизация (закупка ссылок, прогон по каталогам, написание отзывов, посевы на форумах).

Контекстная реклама - Яндекс.Директ, Google Adwords. Непрерывный опыт на протяжении 5 лет. Настройка и ведение контекстной рекламы, сбор семантического ядра, минус-слов.

Таргетированная реклама. Настройка таргетированной рекламы Facebook и Instagram. Аудит текущих рекламных кампаний, тестирование гипотез, аудиторий, аналитика. Есть опыт с MyTarget и Вконтакте.

Контент-менеджмент+управление интернет-магазином: Работа с базой товаров в количестве более 70 000 ед. (Excel) с 7-ю сайтами компании одновременно. Работа с функционалом экспорт/импорт товаров (через Excel, формулы ценообразования и пр.). Активное взаимодействие с поставщиками: поддержание актуальности ассортимента и информации на сайтах компании; работа с прайсами поставщиков (своевременные корректировки цен, протягивание формул нового ценообразования, отслеживание акций и т.д.), запросы и уточнения. Наполнение сайта: добавление и редактирование от 100 до 500 товаров в день. Копирайтинг текстов описаний для товаров. Создание баннеров. Поиск, обработка и обтравка изображений для сайта. Работа с фильтрами на сайте: создание фильтров; стандартизация атрибутов и введение единой системы параметров фильтрации.

Email-рассылки. Есть опыт с сервисом Unisender. Создание текстового и графического контента; подбор актуальной интересной темы рассылок. Поиск и наполнение базы для рассылок. Полное оформление рассылок, анализ и отслеживание результатов. Создание лендингов под акции или выгодные предложения для рассылок.

Управление интернет-магазином. Создание и управление интернет-магазином. Подбор ассортимента. Создание промо-страниц, акций, выгодных предложений и их реклама в различных каналах. Подготовка маркетинговых материалов: каталоги, коммерческие предложения, инструкции, офферы, прайсы. Разработка сложного функционала: калькулятор, каталог брендов. Подбор подрядчиков для реализации, аналитика и контроль реализации функционала.

Работа с блогерами - закупка рекламы у блогеров через специальные платформы.

Работа с биржами ссылок.

Есть опыт ведения групп и сообществ в Facebook и Вконтакте более 2-х лет. Ведение подразумевает постинг, подготовка графики, баннеров, копирайтинг, обновление информации. добавление товаров.

Берусь за нетривиальные и сложные задачи. Не отступаю при возникновении проблем - решение вопросов с технической поддержкой Яндекс.Директа, Facebook'a, отправка необходимых документов. Обладаю огромной инициативностью, стараюсь увидеть Ваш проект в целом в контексте рынка, ниши, конкурентов и возможностей развития. Довожу дело до конца. Не отступаю, пока не получу нужный результат. Огромное усердие, усидчивость и производительность.

Знание программ. В работе пользуюсь свободно:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Работала с разными CMS. Больше опыта с Wordpress.

Достаточные знания html, css.

Английский - средний уровень

Работала с AmoCRM, коллтрекинг Callibri, системой сквозной аналитики Roistat. Есть опыт работы с бид-менеджерами, работы через агентские кабинеты (click.ru).

Трекеры задач - работаю с Asana и Trello.

и многое другое.

Постоянно прохожу курсы, вэбинары, чтобы держать свои знания в актуальном состоянии. Сотрудничаю с рекламными и интернет-агентствами как подрядчик и как заказчик.

Готова к проектной и постоянной работе. С заказчиками стараюсь наладить гармоничную рабочую связь с перспективой постоянного сотрудничества.