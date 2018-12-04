alisarf777

Наполнение интернет-магазинов, обработка фотографий

По образованию экономист. Бухгалтерский стаж более 15 лет. Работать с цифрами/таблицами/программами умею. К работе подхожу с пониманием, внимательностью и ответственностью. Большие объемы монотонной работы не пугают.Профессиональный опыт: - бухгалтерский и налоговый учет и отчетность- кадровый учет,- управленческая отчетность,- делопроизводство,- составление договоров.Опыт фрилансера: - наполнение сайтов товарами и статьями, - создание psd макетов сайтов, визиток, бланков,- создание html шаблонов,- создание сайтов и интернет-магазинов на CMS,- обработка фотографий.Технические навыки:- программы 1С,- Word, Exel,- Photoshop, Corel, Dreamweaver,- html, css, js,- CMS Prestashop, Shop-script, Webasyst, Getsimple, Modx, Joomla, Wordpress.