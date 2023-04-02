anastasiya_bnd

Анастасия Бондаренко anastasiya_bnd

 
28 летУкраина/Днепр
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
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  • Розробити лого

    Треба розробити логотип кофейні «Локація». Наразі займаємося упакуванням бізнесу, тому нам треба розробити нове лого: [list][*]серед вподобань — мінімалізм, стримані відтінки; [*]щось стильне, без шаблонів; [*]треба, щоб по лого було зрозуміло, що ми пропонуємо смачну ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Написання 5 статей

    $60

    Треба розробити 5 SEO-статей для навчального проєкту: [list][*]до 4-5 тис. збп кожна; [*]з входженням ключових та LSI-запитів; [*]цікаво, без кліше, грамотно. [/list] Основні вимоги: [list][*]Здавати текст у стандартному форматуванні з виділеними заголовками. [*]Ключі виділяти жовтою заливкою. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Налаштувати контекстну рекламу для продажу Каркасних домів

    $200

    Нам потрібно налаштувати контекстну рекламу для продажі послуг з будівництва каркасних домів по всій Україні 1. Ми раніше не рекламували свої послуги в інтернеті, а працювали як підрядники 2. Розробку сайту закінчуємо і налаштовуємо GA і ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Розробка дизайну landing page

    $400

    Необхідно розробити лендінг з продажу навчальних програм (інфобіз): [list][*]до 8 блоків [*]є тексти та фото [*]адаптація під мобільні пристрої [*]НЕ шаблон, а щось цікаве та сучасне [*]Заявки повинні падати в гугл док і сповіщення на почту(інформує про те, ...

    Wix
    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Сделать корпоративный сайт под ключ для продажи окон

    $700

    Нам нужно создать сайт под ключ для компании. Необходимо сделать с нуля: разработка, дизайн и верстка. - Особое внимание стоит уделить мобильной версии (mobile first). - Предложения по движку рассмотрю, нет привязки к чему-то, главное, не ...

    amoCRMФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад