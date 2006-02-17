ASP.NET (C#)/HTML5 Web проект (6 месяцев). Требования к фрилансеру: • Работы с ASP.NET (MVC) и JavaScript • Знания ASP.NET MVC, JavaScript, jQuery, T-SQL, MSMQ, Microsoft Enterprise Library • Полный рабочий день/ 5 дней в неделю
- $1400Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10000
Ищем команду ASP.NET (C#)/HTML5 программистов (2 человека) для разработки Web проекта (6 месяцев). Требования: • Более 3 лет опыта работы с ASP.NET и JavaScript • Знания ASP.NET MVC,JavaScript, jQuery, T-SQL, MSMQ, Microsoft Enterprise Library • Опыт работы с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищю разработчика (удаленка) на уже существующие проекты. 30-40 часов в неделю. Опыт работы 3+ на ASP.NET C# и SQL Server. Услуги компаний не предлагать. Languages: C#, T-SQL, JavaScript, JSON, HTML, DOM, XML, XSLT, CSS Technologies: ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Ищем разработчика на проект. Система управления перевозок грузов. Итогом работы будет Win App для работы с базой данных (SQL 2005) и вебсайт для клиентов. Требования: Быть свободным работать с Сентября до Ноября включительно. (40 часов ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Сама прога http:// www . aaacooper . com /downloads/ AACTWEB_04_02_2007.EXE Что делает программа: Высчитывает стоимость перевозки для определенного груза (вес и класс) Как пользоваться программой: 1. Запуск 2. Вводим 2.1. Origin 60007 2.2. Destination 60048 2.3. Class 85 2.4. Weight 500 3. После чего программа выдает тариф и стоимость перевозки 4. Для ...Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
дизайн сайта + верстка Цель: > http://www.fortunemotors.fi/docs/pricelist.php Конкуренты :)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад
Есть проект Необходимо разработать вебсайт как маркетинговый инструмент для продажи недвижимости.Основным отличием вебсайта будет являться виртуальный тур. Для создания тура планируется использовать изображения коридоров и комнат (как подкладка) и flash анимированный персонаж, который позволит пользователю ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуются разработчики для проекта, разработка web-портала, на продолжительное время. Удаленная работа. Технические требования: 1. ASP.NET (C#) 2. VS.NET 3. MS SQL 2000/2005 4. HTML/XML/XHMTL/XSLT 5. Object Oriented Programming 6. Компьютер и доступ в Интернет Знание английского языка обязательно. Если вы заинтересованы, то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад