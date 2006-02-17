anatolik

Анатолий anatolik

 
61 годРоссия/Калининград
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программисты ASP.NET (C#)/HTML5

    $10000

    Ищем команду ASP.NET (C#)/HTML5 программистов (2 человека) для разработки Web проекта (6 месяцев). Требования: • Более 3 лет опыта работы с ASP.NET и JavaScript • Знания ASP.NET MVC,JavaScript, jQuery, T-SQL, MSMQ, Microsoft Enterprise Library • Опыт работы с ...

    JavascriptHTMLjQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • FFC (Система управления перевозок)

    $2500

    Ищем разработчика на проект. Система управления перевозок грузов. Итогом работы будет Win App для работы с базой данных (SQL 2005) и вебсайт для клиентов. Требования: Быть свободным работать с Сентября до Ноября включительно. (40 часов ...

    JavascriptHTMLAjax
    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реверсинг

    $1000

    Сама прога http:// www . aaacooper . com /downloads/ AACTWEB_04_02_2007.EXE Что делает программа: Высчитывает стоимость перевозки для определенного груза (вес и класс) Как пользоваться программой: 1. Запуск 2. Вводим 2.1. Origin 60007 2.2. Destination 60048 2.3. Class 85 2.4. Weight 500 3. После чего программа выдает тариф и стоимость перевозки 4. Для ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО ДОМУ

    Есть проект Необходимо разработать вебсайт как маркетинговый инструмент для продажи недвижимости.Основным отличием вебсайта будет являться виртуальный тур. Для создания тура планируется использовать изображения коридоров и комнат (как подкладка) и flash анимированный персонаж, который позволит пользователю ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • NO NAME

    Требуются разработчики для проекта, разработка web-портала, на продолжительное время. Удаленная работа. Технические требования: 1. ASP.NET (C#) 2. VS.NET 3. MS SQL 2000/2005 4. HTML/XML/XHMTL/XSLT 5. Object Oriented Programming 6. Компьютер и доступ в Интернет Знание английского языка обязательно. Если вы заинтересованы, то ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$350
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта
Сотрудничество прошло на ура, оплата была получена в полном размере и без зедержек. Всем рекомендую этого ответственного клиента.
Господа, Задание было выполнено в срок и на высшем креатином уровне :) . Отличная работа ! Рекомендую.
Ответный отзыв
adu
57 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$900
10 баллов
16 лет назад
Реверсинг
Очень доволен сотрудничеством с Анатолием, которое продолжается и по сей день. Заказчик - сам специалист высочайшей квалификации, поэтому работа проходила чётко, граммотно, конструктивно, и предельно ясно. Аккуратность в оплате выполненных заданий. В общем, рекомендую всем коллегам.
Господа, Как специалист Александр проявил себя на высшем уровне. Знание своего дела и опыт дают о себе знать. Все задания были ответственно, всрок, и на 100%. Мы рады, что остановили свой выбор иммено на нем. Рекомендую всем. Анатолий Колодкин
Ответный отзыв