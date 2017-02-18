artemuch727

Разработка и администрирование сайтов:

- Joomla, Wordpress

Web разработка:

- VanilaJS, React, React-Redux,Flux,SPA

- NodeJS+Express+MongoDB, REST

- CSS3,HTML5

- bootstrap

- git

- gulp,webpack

Ответственность, целеустремленность, нацеленность на результат, умение работать в команде. Если не знаю как решить ту или иную проблему, самостоятельно стараюсь найти способы решения в информационных источниках.

Быстро усваиваю новую информацию, изучаю новые технологии разработки.