artemuch727

Разработка и администрирование сайтов:
- Joomla, Wordpress
Web разработка:
- VanilaJS, React, React-Redux,Flux,SPA
- NodeJS+Express+MongoDB, REST
- CSS3,HTML5
- bootstrap
- git
- gulp,webpack
Ответственность, целеустремленность, нацеленность на результат, умение работать в команде. Если не знаю как решить ту или иную проблему, самостоятельно стараюсь найти способы решения в информационных источниках.
Быстро усваиваю новую информацию, изучаю новые технологии разработки.
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