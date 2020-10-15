(20000 руб) Проект: мобильное приложение по изучению изобразительного искусства. Что делать?: подготовить профильный контент, материал для приложения. Собрать информацию на целевых сайтах (предоставим список),Своими словами оформить полученную ...
Что я умею: Инфографика, иллюстрации, логотипы, брошюры, флаера, Плакаты, визитки, презентации PowerPoint, Фирменный стиль, социальные сети и прочее Связанное с графическим дизайном. Отлично разбираюсь в: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,Adobe Premiere, Adobe After Effects, Corel Draw
WhatsApp: +8613867893934
Telegram: @bellawider
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте) Мы занимаемся предоставлением услуг для бизнеса и сейчас ищем специалиста, который сможет реализовать для нас имиджевый сайт. Обратите внимание, что в первую очередь нам интересны варианты решения задачи ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать уникальную статью на тему "История создания и развития языка Swift" на английском языке. Срок написания: 2 дня (до пятницы 16/10) Количество revision: 2 (одно после первого драфта, и одно финальное)Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужны материалы для ИВР, тематика - гороскоп. Просто общее очертание знаков зодиака.Копирайтинг30 заявокЗакрыт4 года назад