bellawider

София bellawider

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
дизайн

Что я умею: Инфографика, иллюстрации, логотипы, брошюры, флаера, Плакаты, визитки, презентации PowerPoint, Фирменный стиль, социальные сети и прочее Связанное с графическим дизайном. Отлично разбираюсь в: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,Adobe Premiere, Adobe After Effects, Corel Draw

WhatsApp: +8613867893934

Telegram: @bellawider