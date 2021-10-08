Ищем [b]образованного[/b] человека, того самого, который ходил на лекции. ;-) Человека, который существует в Планковском пространстве [b]между[/b] [b]разработкой[/b] сложных систем и тестированием их [b]видимых[/b] частей. Это как С разработчик в современном мире разработчиков, только среди тестировщиков. Муть ...
Наша компания — больше, чем просто сторонний разработчик программного обеспечения: мы являемся настоящим технологическим партнером для наших клиентов, готовым решать самые сложные задачи.
Нам комфортно работать с крупнейшими корпорациями и самыми свежими стартапами, а также разрабатывать собственные проекты.
- Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
Команда 120+. Мы собираем в команде хороших людей, мыслящих масштабно, но спокойно, уравновешенно. Безусловно, хочется, чтобы нам всем было на что жить, поэтому люди должны быть еще и хорошими специалистами. Однако, для нас хорошие ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Команда 120+. Продукт огромный. Тема - здоровье. Код сложный. Сервисы, брокеры, топики, миграции, gRPC. Постоянно делаются новые сложные фишки, архитектуру и библиотеки мы обновляем, постепенно и методично, архитектуру команда сама предлагает и имплементирует - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад