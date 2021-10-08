HR manager Alar Studios

Наша компания — больше, чем просто сторонний разработчик программного обеспечения: мы являемся настоящим технологическим партнером для наших клиентов, готовым решать самые сложные задачи.

Нам комфортно работать с крупнейшими корпорациями и самыми свежими стартапами, а также разрабатывать собственные проекты.