Профессиональный контент-менеджер, копирайтер, фрилансер, дизайнер
Пишу только уникальные и востребованные тексты на заказ. Уникальность 100%. Изготавливаю логотипы компаний под любой бренд, наполняю сайты статьями.
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Баннеры
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от $15
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Дизайн сайтов
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Копирайтинг
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от $2
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Наполнение сайтов
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от $100
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Нейминг и Слоганы
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Поисковые системы (SEO)
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от $50
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Редактирование и Корректура
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от $2
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Сайты «под ключ»
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от $60
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Системы управления (CMS)
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Стихи, Песни и Проза
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