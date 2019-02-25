dzhamper

Дмитрий Балюкевич dzhamper

 
24 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн сайтов,верстка сайтов,разработка логотипа,афиши ,банеры. Behance: https://www.behance.net/jumperdima833d

Мои навыки:

  • Отличное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ,Corel Draw,figma ,adobe after effects.
  • Хорошее владение версткой сайтов (Html, CSS,Bootstrap,JS)
  • Создание логотипов,визиток,иконок и т.п.
  • Рисую на хорошем уровне, разрабатываю афиши ,визитки , занимаюсь росписью интерьеров.
  • Работа в CMS Joomla ,wordpress.
JavascriptWordPressВерстка сайтаДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaBootstrapFigmaIllustratorPhotoshopAfter Effects
Портфолио