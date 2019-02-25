Дизайн сайтов,верстка сайтов,разработка логотипа,афиши ,банеры. Behance: https://www.behance.net/jumperdima833d
Мои навыки:
- Отличное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ,Corel Draw,figma ,adobe after effects.
- Хорошее владение версткой сайтов (Html, CSS,Bootstrap,JS)
- Создание логотипов,визиток,иконок и т.п.
- Рисую на хорошем уровне, разрабатываю афиши ,визитки , занимаюсь росписью интерьеров.
- Работа в CMS Joomla ,wordpress.
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Портфолио
- Landing page.119 просмотров
- Дизайн магазина кроссовок "SuperSneakers"122 просмотра
- Сайт для кондитеров "Cakes".105 просмотров