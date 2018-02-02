elizarev

Александр elizarev

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Настроить отправку писем с сайта
Конкретная задача и быстрая оплата, отличный заказчик. Мои рекомендации
Быстро и качественно
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Настройка DNS для сайта
Чёткая постановка задачи, прислушивается к мнению исполнителя, оплата вовремя.
Быстро и качественно
Ответный отзыв