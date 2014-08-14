Нужен простой логотип, для нанесения его на изделия из кожи. Логотип должен состоять из двух букв - KK. Логотип нужен в 2х видах - с рамкой из ромба и без нее. Я не знаю конечный вариант, который хочется ...
- Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Объяснить мне как пользоваться в laravel 5.3 ивентами с применением redis и laravel echo server. В Laravel 5.2 пользовался redis и node.js, хочу научиться на 5.3 с использованием новых фишек Laravel. Самостоятельно пробовал это сделать, промучался примерно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $350
Нужен php программист на долгосрочный проект. Проект представляет собой агрегатор курьерских служб. Разработана админ панель c функционалом добавления заказов, списком клиентов, модулями платежных систем а также курьерскими модулями(DHL, TNT, Bartolini) Разработана система автоматического добавления заказов через отправку на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно установить Bitcoin Core на убунту с графическим интерфейсом. Bitcoin Core нужен на сервере для контроля платежей на кошельке bitcoin. То есть Bitcoin Core должен выполнять своеобразную функцию мерчанта. Нужна не просто банальная установка из дистрибутива, нужна грамотная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен человек со знанием фреймворка CodeIgniter для правок по написанному проекту, человек, который его писал, занят другими доработками, а сроки запуска горят. Желательно партнерсво с дизайнером, так как я думаю что будут и дорисовки для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Доброго времени. Требуется веб программист для разработок различных проектов с нуля. Требования: 1. Хорошее знание ООП, опыт работы на любых фреймворках приветствуется 2. Знание Javascript, jQuery, желательно знание ajax, либо желание его изучить. 3. Опыт проектирования БД под проекты ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад