elvaluta

Казачков elvaluta

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Нарисовать простой логотип

    Нужен простой логотип, для нанесения его на изделия из кожи. Логотип должен состоять из двух букв -  KK. Логотип нужен в 2х видах - с рамкой из ромба и без нее. Я не знаю конечный вариант, который хочется ...

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Laravel 5.3 echo server и redis

    Объяснить мне как пользоваться в laravel 5.3 ивентами с применением redis и laravel echo server. В Laravel 5.2 пользовался redis и node.js, хочу научиться на 5.3 с использованием новых фишек Laravel. Самостоятельно пробовал это сделать, промучался примерно ...

    LaravelRedisNode.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист на долгосрочный проект

    $350

    Нужен php программист на долгосрочный проект. Проект представляет собой агрегатор курьерских служб. Разработана админ панель c функционалом добавления заказов, списком клиентов, модулями платежных систем а также курьерскими модулями(DHL, TNT, Bartolini) Разработана система автоматического добавления заказов через отправку на ...

    PHPLaravelMySQLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Установка и настройка Bitcoin Core (опыт настройки приветсвуется)

    Нужно установить Bitcoin Core на убунту с графическим интерфейсом. Bitcoin Core нужен на сервере для контроля платежей на кошельке bitcoin. То есть Bitcoin Core должен выполнять своеобразную функцию мерчанта. Нужна не просто банальная установка из дистрибутива, нужна грамотная ...

    Laravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки по проекту на фреймворке CodeIgniter

    Нужен человек со знанием фреймворка CodeIgniter для правок по написанному проекту, человек, который его писал, занят другими доработками, а сроки запуска горят. Желательно партнерсво с дизайнером, так как я думаю что будут и дорисовки для ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен программист. Php, jQuery, ajax, mysql.

    $2500

    Доброго времени. Требуется веб программист для разработок различных проектов с нуля. Требования: 1. Хорошее знание ООП, опыт работы на любых фреймворках приветствуется 2. Знание Javascript, jQuery, желательно знание ajax, либо желание его изучить. 3. Опыт проектирования БД под проекты ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryAjax
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад