Доработка бокового меню сайта http://www.voip-shop.ru/ Дизайн и верстка динамеческого бокового меню с большим количеством пунктов с учетом текущего дизайна сайта
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание темы для блога на WordPress с сохранением стиля сайта http://www.voip-shop.ru/ Технические параметры будут указаны непосредственному исполнителюДизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевод и простейшая верстка html Тематика: телефония, конференцсвязь Важно соблюдение сохранения специфических терминов, грамотное изложение Пример http://www.mitel.com/sites/default/files/MiVoice_Video_Data_Sheet.pdf ВАЖНО! Переводчик должен иметь технические навыки и знание ...Переводы17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима первичная настройка сервера Hetzner Создание виртуальных разделов: 1. Windows server для 1с 2. Веб сервер unixСистемное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создание фильтра товаров по параметрам для интернет магазина. Front-end и back-end Примеров готовых много, например, Умный фильтр от Bitrix, но сайт самописный. Желаемые примеры покажу по запросу. Важно удобство ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить перевод описаний товаров на сайте http://www.mocet.com/ Основные описания находятся на странице сайта в PDF файлах Product Sheet. Технические характеристики на втором листе файла переводить не нужно, но ...Переводы14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим дизайн и верстка нового сайта http://www.goip.su/ Довольно простой сайт состоящий из нескольких разделов и главной страницы. Разделы: Продукция, Решения, Поддержка, Контакты, Где купить Типы станиц: ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо дописать северную часть для инструмента выбора и сортировки на основе jquery ui. Пример внешней страницы инструмента: http://pilotmade.com/examples/draggable/ Важны следующие моменты: 1. Элементы в первом и втором списке находятся в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад