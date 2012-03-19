emg

Евгений emg

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка меню сайта

    Доработка бокового меню сайта http://www.voip-shop.ru/  Дизайн и верстка динамеческого бокового меню с большим количеством пунктов с учетом текущего дизайна сайта

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание темы WordPress

    Создание темы для блога на WordPress с сохранением стиля сайта http://www.voip-shop.ru/ Технические параметры будут указаны непосредственному исполнителю

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Технический перевод с Английского

    Перевод и простейшая верстка html Тематика: телефония, конференцсвязь Важно соблюдение сохранения специфических терминов, грамотное изложение Пример http://www.mitel.com/sites/default/files/MiVoice_Video_Data_Sheet.pdf ВАЖНО! Переводчик должен иметь технические навыки и знание ...

    HTML
    Переводы17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фильтр товаров по параметрам. PHP, MySQL, jQuery

    Необходимо создание фильтра товаров по параметрам для интернет магазина. Front-end и back-end Примеров готовых много, например, Умный фильтр от Bitrix, но сайт самописный. Желаемые примеры покажу по запросу. Важно удобство ...

    jQueryMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод описаний товаров англоязычного сайта

    Необходимо выполнить перевод описаний товаров на сайте http://www.mocet.com/ Основные описания находятся на странице сайта в PDF файлах Product Sheet. Технические характеристики на втором листе файла переводить не нужно, но ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    $100

    Необходим дизайн и верстка нового сайта http://www.goip.su/ Довольно простой сайт состоящий из нескольких разделов и главной страницы. Разделы: Продукция, Решения, Поддержка, Контакты, Где купить Типы станиц: ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Инструмент сортировки Mysql Jquery

    Необходимо дописать северную часть для инструмента выбора и сортировки на основе jquery ui. Пример внешней страницы инструмента: http://pilotmade.com/examples/draggable/ Важны следующие моменты: 1. Элементы в первом и втором списке находятся в ...

    jQueryMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Настройка сервера Hetzner
Спасибо за работу ! Евгений помогал и всячески участвовал в проекте ! Хорошо когда человек понимает, что ему необходимо !
Задача выполнена быстро и качественно. Удобные коммуникации через Skype. Были учтены и выполнены некоторые пожелания, которые не вошли в первоначальное ТЗ. в рамках озвученного бюджета. После выполнения также получил несколько консультаций. Рекомендую
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