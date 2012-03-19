Задача выполнена быстро и качественно. Удобные коммуникации через Skype. Были учтены и выполнены некоторые пожелания, которые не вошли в первоначальное ТЗ. в рамках озвученного бюджета. После выполнения также получил несколько консультаций. Рекомендую