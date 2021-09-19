gomaxi2

Максим Горбачевский gomaxi2

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
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  • Дизайн дэшбордов и интерфейс аналитической системы

    Ищу UX/UI дизайнера с опытом в информационной графике для постоянного сотрудничества. Задачи: (1) пере-проектирование интерфейса системы оформление аналитической системы, (2) проектирование дэшбордов. Что такое дэшборд: один экран без скроллов, который визуально отражает текущее состояние определённых метрик компании, в ...

    Figma
    Дизайн интерфейсов и игр15 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Оформить отчёт - инфографика, иллюстрации, верстка

    Проект: оформление отчёта (инфографика) и подготовить макета этого отчёта для печати. Тематика: результаты работы компании за год. Исходник – 5 страниц текста в Word.Задачи:– взять за основу уже имеющиеся наработки;– (до-)придумать визуализации на основе текста. ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Оформление презентации: написание и инфографика (не дизайн)

    Дано: презентация 42 слайда, "о компании" Необходимо сделать: – Структурировать контент. "Переписать" слайды (уменьшить количество текста, вычленить главные смыслы). Краткое описание ключевой мысли каждого отдельного слайда будет дано. – Продумать инфографику, визуализации (структуру каждой страницы, схематичную подачу смыслов, ...

    Illustrator
    Презентации3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн дэшбордов UX/UI (информационная графика)

    Ищу UX/UI дизайнера с опытом в информационной графике. Задача: создать оформление дэшбордов (всего 11 шт) для интерактивной системы визуализации данных.  Что такое дэшборд: один экран без скроллов, который визуально отражает текущее состояние определённых метрик компании, в ...

    Figma
    Дизайн интерфейсов и игр22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать плагин на Wordpress, создать кошелёк "кредитов"

    Сетап уже успешно функционирует : Wordpress + WooCommerce + WooCommerce Subscriptions + WooCommerce Memberships + WooCommerce Bookings. Требуется: простенький индивидуальный "кошелёк" "кредитов" пользователя. "Кредиты" – это не деньги, а некие условные единицы. [list=1][*]Покупка "кредитов". Юзеру добавляется ...

    WordPressWooCommerceПлагин для WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать стиль верстки документа

    $120

    сделать предложение по стилю, оформление документа, описывающего стратегические планы компании. Надо сделать верстку, хорошую, европейскую. Формат — А4, вертикальный. Основной носитель — ПДФ для рассылки и чтения с экрана. Печатать может и будут, но ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • До-программировать функционал системы Apache SuperSet (Python/Flask)

    Дано: Apache Superset. Открытый код, python / flask / gradient-able. Сделать кастомные модификации: 1. Добавление для дашбордов Superset возможности отображения HTML слоя-подложки 2. Добавления ...

    PythonHTMLCSSApache
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Инфографика

    Создать оформление презентации. Цель презентации: "продать" идею запуска нового проекта. Дано: текст, контент, схемы, прежние стилевые наработки. Итоговый результат нужен в Адоб Иллюстраторе (.ai/.eps) или в Figma. Необходимо: 1) создать оформление каждого слайда (по-слайдовое ТЗ прилагается), базируясь на ...

    Figma
    Презентации5 заявок
    Закрыт
    2 года назад