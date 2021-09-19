Ищу UX/UI дизайнера с опытом в информационной графике. Задача: создать оформление дэшбордов (всего 11 шт) для интерактивной системы визуализации данных. Что такое дэшборд: один экран без скроллов, который визуально отражает текущее состояние определённых метрик компании, в ...