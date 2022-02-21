Необходимо: 1. Установить шаблон Wordpress на хостинг, 2. Перевести тему на русский язык, 3. Внесли корректировки в шаблон (добавить кнопку, добавить простую страницу с формой обратной связи, настроить отправку сообщений на почту).
Сделать плагин на Wordpress, создать кошелёк "кредитов"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сетап уже успешно функционирует : Wordpress + WooCommerce + WooCommerce Subscriptions + WooCommerce Memberships + WooCommerce Bookings.
Требуется: простенький индивидуальный "кошелёк" "кредитов" пользователя. "Кредиты" – это не деньги, а некие условные единицы.
- Покупка "кредитов". Юзеру добавляется Х кредитов на его персональный баланс.
- Трата: в момент, когда пользователь добавил себе новый букинг (WooCommerce Bookings), фиксировать трату букинга. Отменять трату и возвращать кредит, если букинг отменён. (Триггер по вызову соответствующей функции основного скрипта).
- Дополнительно: шорткод, получить текущий баланс кредитов пользователя, запрос по id пользователя; шорткод, получить историю"транзакций" по id пользователя за период с-по.
- Хранить историю начислений и списаний в отдельной таблице.
- Хранить баланс – где? Обсуждаемо.
- Интерфейс:
- Страница продукта WooCommerce в админке: кастомное поле, количество кредитов, начисляющихся за покупку этого продукта
- Страница юзера в админке: количество текущих кредитов, возможность изменить это число вручную. При изменении числа, событие логируется в базу.
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