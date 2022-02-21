Сделать плагин на Wordpress, создать кошелёк "кредитов"

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1151 просмотр
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Сетап уже успешно функционирует : Wordpress + WooCommerce + WooCommerce Subscriptions + WooCommerce Memberships + WooCommerce Bookings.

Требуется: простенький индивидуальный "кошелёк" "кредитов" пользователя. "Кредиты" – это не деньги, а некие условные единицы.

  • Покупка "кредитов". Юзеру добавляется Х кредитов на его персональный баланс.
  • Трата: в момент, когда пользователь добавил себе новый букинг (WooCommerce Bookings), фиксировать трату букинга. Отменять трату и возвращать кредит, если букинг отменён. (Триггер по вызову соответствующей функции основного скрипта).
  • Дополнительно: шорткод, получить текущий баланс кредитов пользователя, запрос по id пользователя; шорткод, получить историю"транзакций" по id пользователя за период с-по.
Прочее

  • Хранить историю начислений и списаний в отдельной таблице.
  • Хранить баланс – где? Обсуждаемо.
  • Интерфейс:
  • Страница продукта WooCommerce в админке: кастомное поле, количество кредитов, начисляющихся за покупку этого продукта
  • ﻿Страница юзера в админке: количество текущих кредитов, возможность изменить это число вручную. При изменении числа, событие логируется в базу.
WordPress
2 года назад
gomaxi2
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад