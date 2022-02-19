Добрый день, есть магазин на wordpress, нужно чтоб этот сайт k2-tool.ru стал очень похожим на этот оригинал k2tool.ru. Там по дизайну, разные кнопки добавить, купить товар, узнать цену, на главной слайдер, ну мелкие доработки я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт-визитка для турагентства в Греции для продвижения на русском рынке. Не нужны продажи через сайт. Только текст /картинки. Желательно на wordpress, но могу рассмотреть ваши предложения. Без всплывающих окон! 1)Адаптация для экрана телефона/компьютера
2)не яркий, лаконичный
3)возможность редактировать текст и наполнение сайта самостоятельно
4)рекомендации по хостингу где, как и так талее.
5)отдельной ценой услуги по написанию текста для сайта
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