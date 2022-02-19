Требуется сайт-визитка для турагентства в Греции для продвижения на русском рынке. Не нужны продажи через сайт. Только текст /картинки. Желательно на wordpress, но могу рассмотреть ваши предложения. Без всплывающих окон! 1)Адаптация для экрана телефона/компьютера

2)не яркий, лаконичный

3)возможность редактировать текст и наполнение сайта самостоятельно

4)рекомендации по хостингу где, как и так талее.

5)отдельной ценой услуги по написанию текста для сайта