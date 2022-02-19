Установить и настроить шаблон на WordPress

Требуется сайт-визитка для турагентства в Греции для продвижения на русском рынке. Не нужны продажи через сайт. Только текст /картинки. Желательно на wordpress, но могу рассмотреть ваши предложения. Без всплывающих окон! 1)Адаптация для экрана телефона/компьютера 2)не яркий, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1. Установить шаблон Wordpress на хостинг,
2. Перевести тему на русский язык,
3. Внесли корректировки в шаблон (добавить кнопку, добавить простую страницу с формой обратной связи, настроить отправку сообщений на почту).
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, есть магазин на wordpress, нужно чтоб этот сайт k2-tool.ru стал очень похожим на этот оригинал k2tool.ru. Там по дизайну, разные кнопки добавить, купить товар, узнать цену, на главной слайдер, ну мелкие доработки я ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $7
Есть сайт на wordpress его нужно подправить. В умелых руках это займет не больше полу часа. Бюджет ограничен. [url=https://prodvizhenie-up.ru/]https://prodvizhenie-up.ru/[/url]Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет! Сейчас разрабатываю интернет магазин на Тильде для французского рынка. Нужно интегрировать доставку. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.chronopost.fr%2Fen%2Fe-commerce-platforms]https://www.chronopost.fr/en/e-commerce-platforms[/url] В Хронопост есть интеграции с PrestaShop, WooCommerce, Magento, но понятно нет с Тильдой. Возможно ли сделать интеграцию? Пожалуйста напишите примерную цену за работу и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Улучшить показатель LCP Largest Contentful Paint на сайте WordPress, сейчас параметр составляет около 5 сек. Улучшить нужно не весь сайт, а только шаблон запись (single)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
https://support.google.com/adspolicy/answer/6368661?hl=ru#312Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $5
Здравствуйте нужно небольшие правки сделать у сайта голдфиш.рф через айфон не удается заказать, также поправить слайдерСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
По дизайну сделать сайт на WordPressСистемы управления (CMS)19 заявокЗакрыт2 года назад
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо протестировать сайт и устранить ошибку, которая прикреплена ниже, рассматриваются кандидаты которые уже имели подобный опыт. Сайт написан на Wordpress Платежный шлюз Stripe, магазин направлен на ЕвропуСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад