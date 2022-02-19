Установить и настроить шаблон на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок1124 просмотра
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Необходимо:

1. Установить шаблон Wordpress на хостинг, 

2. Перевести тему на русский язык,

3. Внесли корректировки в шаблон (добавить кнопку, добавить простую страницу с формой обратной связи, настроить отправку сообщений на почту).

WordPress
2 года назад
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад