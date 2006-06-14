На [b]постоянную работу[/b] требуется вебмастер для оформления сайтов на wordpress. Задачи рутинные, несложные и однообразные, примерно такие: - нарисовать логотип (шаблонный на основе бесплатной иконки или без); - создать категории и распределить статьи по ним; - оформить цветовую ...
- $100Системы управления (CMS)21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $200
Публиковать статьи на сайт не нужно. Работа заключается в правке заголовков и превью статей. Основная работа заключается в правке H1 и Title через табличный интерфейс (загружаются все заголовки в одной таблице) и генерация превью статей ...Наполнение сайтов48 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Интернет-проект– развлекательный сайт под фейсбук (пример - [url=http://fishki.net/]http://fishki.net/[/url] ) Обязанности: 1. Поиск контента через специальный сервис ([u]feedspy.net[/u]), а также видеороликов вYoutube. Сюда входит поиск 10-12 вирусных статей, 2 гифки в день. 2. Постановка задач авторам статей и проверка ихработы (Писать ...Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуются авторы для рерайта информационных SEO статей по финансовой (кредиты, вклады, ипотека и т.п. Тематик типа форекса, опционов и других сложных не будет) и юридической тематике (так-же без сложных направлений). Постоянный объем задач на длительный срок. ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
В этом тестовом задании я предоставляю вам 3 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание (500-1000 символов). [b]Оплата за тестовое задание 100 руб. [/b] Примеры с сайтов конкурентов (все посты будут примерно такие же): http://yesale.ru/ http://smootrim.ru/ http://lemurov.net/ От ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Написание оригинального контента для 20 сайтов, тематика различная. Объем каждого сайта не менее 15 страниц А4 разбитых на 25-35 веб-страниц, двух уровневая структура (Примерно 5-7 ссылок верхнего уровня и по 5-7 вложенных страниц). При быстром и ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт18 лет назад