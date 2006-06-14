В этом тестовом задании я предоставляю вам 3 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание (500-1000 символов). [b]Оплата за тестовое задание 100 руб. [/b] Примеры с сайтов конкурентов (все посты будут примерно такие же): http://yesale.ru/ http://smootrim.ru/ http://lemurov.net/ От ...