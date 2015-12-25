lazaridis

Александр Лазаридис lazaridis

 
35 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Конструктор браслета

    Требуется создать страницу, на которой будет отображаться изображение браслета с пустыми гнездами для кнопок ([url=https://cdn03.plentymarkets.com/s0qdinga7b80/item/images/1460104712/full/modefreund-NOOSA-Amsterdam-1460104712.jpg]пример[/url]); ниже него - возможность выбрать из списка или через Drag&amp;Drop кнопку №1, кнопку №2, кнопку №3. И выбранные кнопки должны ...

    JavascriptWordPressСайт на WordPressAjaxБитрикс
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить WordPress-меню

    В настоящее время пункты меню отображаются некорректно. Необходимо изменить форматирование, уменьшив расстояния между разделами. Также неясно, где редактировать блок Openning Time, который видно на скриншоте.

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание конструктора на сайте интернет-магазина

    Есть интернет-магазин, работающий на 1С-Битрикс. Нужно воспроизвести конструктор, аналогичный размещенному на сайте: [url=http://noosa-cf.frontend.coqtailbar.com/configurator/shopper]http://noosa-cf.frontend.coqtailbar.com/configurator/shopper[/url]. Обтравленные фотографии есть. Также в конструктор требуется добавить аналогичную визуализацию, только для браслетов, на которых меняются кнопки. Назовите, пожалуйста, цену и сроки выполнения работ.

    Битрикс1С-Битрикс
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проблема с отображением постов WP

    На сайте [url=http://the-locality.ru]http://the-locality.ru[/url] установлена тема HIVE от PixelGrade для WordPress. Проблема в том, что внезапно посты на главной странице могу видеть только я, залогинившийся администратор сайта, и те, кто заходят по прямой ссылке (например, [url=http://the-locality.ru/2015/12/25/nastyanekrasova/]http://the-locality.ru/2015/12/25/nastyanekrasova/[/url]), а ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
LobsterOK
Алексей 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Проблема с отображением постов WP
Все хорошо! Приятно работать.
Проблема была решена очень быстро. Алексей оказался не только профессионалом, но и приятным в общении специалистом.
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