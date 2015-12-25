На сайте [url=http://the-locality.ru]http://the-locality.ru[/url] установлена тема HIVE от PixelGrade для WordPress. Проблема в том, что внезапно посты на главной странице могу видеть только я, залогинившийся администратор сайта, и те, кто заходят по прямой ссылке (например, [url=http://the-locality.ru/2015/12/25/nastyanekrasova/]http://the-locality.ru/2015/12/25/nastyanekrasova/[/url]), а ...