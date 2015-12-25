Требуется создать страницу, на которой будет отображаться изображение браслета с пустыми гнездами для кнопок ([url=https://cdn03.plentymarkets.com/s0qdinga7b80/item/images/1460104712/full/modefreund-NOOSA-Amsterdam-1460104712.jpg]пример[/url]); ниже него - возможность выбрать из списка или через Drag&Drop кнопку №1, кнопку №2, кнопку №3. И выбранные кнопки должны ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
В настоящее время пункты меню отображаются некорректно. Необходимо изменить форматирование, уменьшив расстояния между разделами. Также неясно, где редактировать блок Openning Time, который видно на скриншоте.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Объем в знаках с пробелами - 4153. Дедлайн - 11 августа, 00:00, то есть, на выполнение - максимум 5 часов.Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть интернет-магазин, работающий на 1С-Битрикс. Нужно воспроизвести конструктор, аналогичный размещенному на сайте: [url=http://noosa-cf.frontend.coqtailbar.com/configurator/shopper]http://noosa-cf.frontend.coqtailbar.com/configurator/shopper[/url]. Обтравленные фотографии есть. Также в конструктор требуется добавить аналогичную визуализацию, только для браслетов, на которых меняются кнопки. Назовите, пожалуйста, цену и сроки выполнения работ.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте [url=http://the-locality.ru]http://the-locality.ru[/url] установлена тема HIVE от PixelGrade для WordPress. Проблема в том, что внезапно посты на главной странице могу видеть только я, залогинившийся администратор сайта, и те, кто заходят по прямой ссылке (например, [url=http://the-locality.ru/2015/12/25/nastyanekrasova/]http://the-locality.ru/2015/12/25/nastyanekrasova/[/url]), а ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад