lilithrec

Ольга lilithrec

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

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Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
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Работаю с Ольгой на протяжение нескольких месяцев и ни разу не сожалел об этом. Ольга проявила высокий уровень профессионализма, что несомненно помогло наладить рабочий процесс по поставленным задачам. Кроме этого, оплата за выполненные задачи поступает всегда вовремя и в полном объеме. Работать с Ольгой для меня удовольствие. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Магазин www.zvonkey.com. Сотрудничаю с Алексеем и его командой несколько месяцев. Очень нравится четкость в работе и скорость исполнения задач. Алексей всегда поможет советом, предложит самый простой и недорогой вариант решения задачи. Приятен в общении и настоящий профессионал. Продолжаю сотрудничество в рамках более серьезных проектов.
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