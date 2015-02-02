Работаю с Ольгой на протяжение нескольких месяцев и ни разу не сожалел об этом. Ольга проявила высокий уровень профессионализма, что несомненно помогло наладить рабочий процесс по поставленным задачам. Кроме этого, оплата за выполненные задачи поступает всегда вовремя и в полном объеме. Работать с Ольгой для меня удовольствие. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!