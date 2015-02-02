Требуется выполнить комплекс работ по созданию/настройке платформы Opencart под интернет-магазин согласно представленным прототипам и дизайну. Без интеграции с 1С. Ожидаю Ваших предложений по стоимости и срокам.
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется загрузка каталога из файла excel (файл приложен) в 1С УТ11 российская, типовая. В каталоге находится номенклатура и цены поставщика. Нужно загрузить в 1С по справочникам и регистрам. Приложено полное техническое описание процесса в формате ...1С-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется 1. Доработать админку 2.Добавить английский язык. 3. Доработать поиск по сайту 4. При нажатии на картинки соц сетей переход в соц сети не происходит. 5. Форму ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется качественная HTML-верстка всех страниц интернет-магазина. Имеются все страницы дизайна сайта, выполненые в psd, 11 страниц. Также есть прототипы. Сайт разворачивается на OpenCart. Ожидаю предложений c объективными стоимостью и сроками.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1000
10 баллов
10 лет назад
1СOpencart
Работаю с Ольгой на протяжение нескольких месяцев и ни разу не сожалел об этом. Ольга проявила высокий уровень профессионализма, что несомненно помогло наладить рабочий процесс по поставленным задачам. Кроме этого, оплата за выполненные задачи поступает всегда вовремя и в полном объеме. Работать с Ольгой для меня удовольствие. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Магазин www.zvonkey.com. Сотрудничаю с Алексеем и его командой несколько месяцев. Очень нравится четкость в работе и скорость исполнения задач. Алексей всегда поможет советом, предложит самый простой и недорогой вариант решения задачи. Приятен в общении и настоящий профессионал. Продолжаю сотрудничество в рамках более серьезных проектов.