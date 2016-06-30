linemax-tt

Максим Яценко linemax-tt

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание парсера

    $30

    Необходимо написать парсер комфи с выдачей в эксель. товар должен парситься только по Харькову. необходимы код товара, наименовани, цена, %скидки или вернем в зависимости от акции проводимой комфи

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Воскрешение сайта

    Ситуация такая: сайт на opencart был похоронен на стадии разработки. задача его развернуть или локально или на хостинге, проверить на работоспособность (быстрей всего ошибок море) и привести в рабочее состояние

    Opencart
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Воскрешение сайта

    Ситуация такая: сайт на opencart был похоронен на стадии разработки. задача его развернуть или локально или на хостинге, проверить на работоспособность (быстрей всего ошибок море), убрать лишние модули и  состыковать с 1С (ломаной) и доработать ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправление ошибок по функционалу сайта

    Ситуация такая: есть сайт  на opencart. Сделан функционал на загрузку товара в базу, его автоподвязку, формирование цены и тд. По функционалу наверняка есть либо ошибки либо возможность его оптимизации, потому как все работает очень медленно. ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка и ведение контекстной рекламы

    Требуется опытный специалист по контекстной рекламе для сопровождения действующих рекламных кампаний яндекса, создание новых по  тематике аудио видео (телевизоры). В дальнейшем создание и ведение рекламных кампаний гугл.  Таргетинг - Украина (некоторые регионы). Так же есть ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка и ведение контекста гугл, яндекс

    Добрый день! Сайт tv.tt.ua История ведения контекста долгая: то агенство вело, то сами пытались, но всерьез не воспринимался. Основная масса заказов идет с агрегаторов. В общем задача банальна: настроить, подправить, исправить то что ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lelik25
34 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Копирайтинг
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата и проверка.
Умничка! Все быстро и качественно! Будем работать дальше!
Ответный отзыв
berzin
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Требуется парсер сайта-донора
Очень понравилось работать с Максом. Примерный заказчик!)
Молодец! Все сделал отлично! Следующий раз знаю к кому обращусь!)))
Ответный отзыв