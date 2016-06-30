linemax-tt

Есть парсер по комфи. на комфи произошли небольшие изменения и как следствие парсер перестал работать.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо написать парсер комфи с выдачей в эксель. товар должен парситься только по Харькову. необходимы код товара, наименовани, цена, %скидки или вернем в зависимости от акции проводимой комфиПрикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Ситуация такая: сайт на opencart был похоронен на стадии разработки. задача его развернуть или локально или на хостинге, проверить на работоспособность (быстрей всего ошибок море) и привести в рабочее состояниеВеб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Ситуация такая: сайт на opencart был похоронен на стадии разработки. задача его развернуть или локально или на хостинге, проверить на работоспособность (быстрей всего ошибок море), убрать лишние модули и состыковать с 1С (ломаной) и доработать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ситуация такая: есть сайт на opencart. Сделан функционал на загрузку товара в базу, его автоподвязку, формирование цены и тд. По функционалу наверняка есть либо ошибки либо возможность его оптимизации, потому как все работает очень медленно. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется опытный специалист по контекстной рекламе для сопровождения действующих рекламных кампаний яндекса, создание новых по тематике аудио видео (телевизоры). В дальнейшем создание и ведение рекламных кампаний гугл. Таргетинг - Украина (некоторые регионы). Так же есть ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Сайт tv.tt.ua История ведения контекста долгая: то агенство вело, то сами пытались, но всерьез не воспринимался. Основная масса заказов идет с агрегаторов. В общем задача банальна: настроить, подправить, исправить то что ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется написание уникального текстаКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется парсер товара сайта-донора (магазин бытовой техники). Выгрузка в формат csv (категории, подкатегории характеристики + картинки максимального размера)Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад