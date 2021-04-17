masterwlaster

Кирилл masterwlaster

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

WEB:

Делаю качественную верстку. Адаптивная, 'mobile first' и т.д. - на Ваше усмотрение. Если нужно, натяну на WordPress.

ПАРСИНГ:

Парсинг различных данных с сайтов, упаковка их в JSON. Парсинг картинок, видео и аудио в больших объемах.

БОТЫ:

Телеграм-боты под любые задачи. Если нужно, сделаю админку. Делаю также ботов для ВК для модерирование чатов и другого назначения.

ИГРЫ:

Разрабатываю игры на Unity по ТЗ. Внедрю Google Аналитику (Firebase), внутриигровые покупки, рекламу (Google AdMob, UnityAds, Appodeal).

Отвечу на вопросы, возникшие в ходе разработки.

Сделаю в соответствии с вашими требованиями и пожеланиями.

Остаюсь всегда на связи, заинтересован в поддержании работоспособности проекта и дальнейшем сотрудничестве.

Стек применяемых мной технологий:

--WEB--

  • Фронт:
    • HTML
    • CSS
    • JavaScript
    • Bootstrap
    • SCSS (CSS)
    • jQuery (JavaScript)
    • Vue.js (JavaScript)
    • React (JavaScript)
  • Бэк:
    • PHP
    • MySQL
    • JSON
  • WordPress
  • Opencart
--ПАРСИНГ --

  • BeautifulSoup (Python)
  • API ВКонтакте
  • JSON
--БОТЫ--

  • Telebot (Python)
  • Aiogram (Python)
  • API ВКонтакте
--ИГРЫ--

  • Unity 3D (C#)

Портфолио