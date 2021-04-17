WEB:
Делаю качественную верстку. Адаптивная, 'mobile first' и т.д. - на Ваше усмотрение. Если нужно, натяну на WordPress.
ПАРСИНГ:
Парсинг различных данных с сайтов, упаковка их в JSON. Парсинг картинок, видео и аудио в больших объемах.
БОТЫ:
Телеграм-боты под любые задачи. Если нужно, сделаю админку. Делаю также ботов для ВК для модерирование чатов и другого назначения.
ИГРЫ:
Разрабатываю игры на Unity по ТЗ. Внедрю Google Аналитику (Firebase), внутриигровые покупки, рекламу (Google AdMob, UnityAds, Appodeal).
Отвечу на вопросы, возникшие в ходе разработки.
Сделаю в соответствии с вашими требованиями и пожеланиями.
Остаюсь всегда на связи, заинтересован в поддержании работоспособности проекта и дальнейшем сотрудничестве.
Стек применяемых мной технологий:
--WEB--
- Фронт:
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Bootstrap
- SCSS (CSS)
- jQuery (JavaScript)
- Vue.js (JavaScript)
- React (JavaScript)
- Бэк:
- PHP
- MySQL
- JSON
- WordPress
- Opencart
- BeautifulSoup (Python)
- API ВКонтакте
- JSON
- Telebot (Python)
- Aiogram (Python)
- API ВКонтакте
- Unity 3D (C#)
Портфолио
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