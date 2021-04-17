WEB:

Делаю качественную верстку. Адаптивная, 'mobile first' и т.д. - на Ваше усмотрение. Если нужно, натяну на WordPress.

ПАРСИНГ:

Парсинг различных данных с сайтов, упаковка их в JSON. Парсинг картинок, видео и аудио в больших объемах.

БОТЫ:

Телеграм-боты под любые задачи. Если нужно, сделаю админку. Делаю также ботов для ВК для модерирование чатов и другого назначения.

ИГРЫ:

Разрабатываю игры на Unity по ТЗ. Внедрю Google Аналитику (Firebase), внутриигровые покупки, рекламу (Google AdMob, UnityAds, Appodeal).

Отвечу на вопросы, возникшие в ходе разработки.

Сделаю в соответствии с вашими требованиями и пожеланиями.

Остаюсь всегда на связи, заинтересован в поддержании работоспособности проекта и дальнейшем сотрудничестве.

Стек применяемых мной технологий:

--WEB--

Фронт: HTML CSS JavaScript Bootstrap SCSS (CSS) jQuery (JavaScript) Vue.js (JavaScript) React (JavaScript)

Бэк: PHP MySQL JSON

WordPress

Opencart

--ПАРСИНГ --

BeautifulSoup (Python)

API ВКонтакте

JSON

--БОТЫ--

Telebot (Python)

Aiogram (Python)

API ВКонтакте

--ИГРЫ--