Профессиональная веб-разработка
Я – программист, который говорит на языке предпринимателей.
Разработаю для Вас проект любой сложности, помогу с автоматизацией бизнеса.
+7 (905) 938-07-44
Готовы обсудить проект? Звоните!
Профессиональная разработка сайтов любой сложности. Опыт работы более 6 лет.
- Корпоративные ERP системы, CRM
- REST API для мобильных приложений
- Интеграция с различными сервисами
- Доработка сайтов
- Разработка высоконагруженных проектов
- MVP для стартапов
- PHP (Yii, Laravel, Symfony)
- JS (JQuery, NodeJS, VueJS)
- SQL (Oracle, PostgreSQL, MySQL)
- Redis, Memcached
- RabbitMQ
- Jira, Confluence, Git
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Веб-программирование
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$25/час
от 4 дней
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