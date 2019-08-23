mnilov

Михаил mnilov

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная веб-разработка

Я – программист, который говорит на языке предпринимателей. 

Разработаю для Вас проект любой сложности, помогу с автоматизацией бизнеса. 

+7 (905) 938-07-44  

Готовы обсудить проект? Звоните!

Профессиональная разработка сайтов любой сложности. Опыт работы более 6 лет. 

  • Корпоративные ERP системы, CRM
  • REST API для мобильных приложений
  • Интеграция с различными сервисами
  • Доработка сайтов
  • Разработка высоконагруженных проектов
  • MVP для стартапов
Использую в работе 

  • PHP (Yii, Laravel, Symfony)
  • JS (JQuery, NodeJS, VueJS)
  • SQL (Oracle, PostgreSQL, MySQL)
  • Redis, Memcached
  • RabbitMQ
  • Jira, Confluence, Git
Веб-программирование
нет отзывов
$25/час
от 4 дней
нет рейтинга