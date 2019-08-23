Профессиональная веб-разработка

Я – программист, который говорит на языке предпринимателей.

Разработаю для Вас проект любой сложности, помогу с автоматизацией бизнеса.

+7 (905) 938-07-44

Готовы обсудить проект? Звоните!

Профессиональная разработка сайтов любой сложности. Опыт работы более 6 лет.

Корпоративные ERP системы, CRM

REST API для мобильных приложений

Интеграция с различными сервисами

Доработка сайтов

Разработка высоконагруженных проектов

MVP для стартапов