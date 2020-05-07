Разработка: PHP5, MySQL, MongoDB, JS/Ajax, Node.js, SOAP/REST, Drupal, 1C-Битрикс, Symfony.
Администрирование: FreeBSD, CentOS (apache, nginx, lighttpd, memcached)
Валидная кроссбраузерная верстка под 1С-Битрикс.
Есть опыт сопряжения web-based сервисов со сторонним ПО и аппаратным обеспечением.
Отзывы заказчиков на работу могу предоставить по требованию.
Портфолио
- Городской портал электронного документооборота186 просмотров
- WEB-ориентированная CRM-система197 просмотров
- Корпоративный сайт/портал интернет-провайдера168 просмотров
- Сайт косметологической компании188 просмотров
- Сайт риэлторской компании128 просмотров