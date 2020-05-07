Разработка: PHP5, MySQL, MongoDB, JS/Ajax, Node.js, SOAP/REST, Drupal, 1C-Битрикс, Symfony.

Администрирование: FreeBSD, CentOS (apache, nginx, lighttpd, memcached)

Валидная кроссбраузерная верстка под 1С-Битрикс.

Есть опыт сопряжения web-based сервисов со сторонним ПО и аппаратным обеспечением.

Отзывы заказчиков на работу могу предоставить по требованию.