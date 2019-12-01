Приветствую! Если ты оказался здесь, значит ты в поисках чего-то качественного.
Не люблю много говорить, только конструктивно и по сути. Я люблю свою работу, а ещё больше люблю когда моя работа приносит достойный результат и удовлетворение мои заказчикам. Почему я?
- Потому что я пытаюсь оставить след после себя, чтобы люди могли сказать, что я как-то улучшил их жизнь, работу.
- Всегда отношусь к проблемам заказчиков как к своим собственным.
- Главный принцип делать с хорошего - лучшее!
- Более двух лет на позиции Графического дизайнера
- Более года Digital Маркетолог, сертифицированный специалист Google. Умею продавать хорошо и с креативом через поисковые и социальные сети (Google, Yandex, Facebook, Instagram, Youtube)
- Веду много проектов по продвижению и раскрутке интернет-магазинов бытовой техники, оптовой продажи светильников, салона красоты, страниц в социальных сетей.
- Имею в своем арсенала большую команду фрилансеров под разную категорию работы
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