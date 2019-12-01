Приветствую! Если ты оказался здесь, значит ты в поисках чего-то качественного.

Не люблю много говорить, только конструктивно и по сути. Я люблю свою работу, а ещё больше люблю когда моя работа приносит достойный результат и удовлетворение мои заказчикам. Почему я?

Потому что я пытаюсь оставить след после себя, чтобы люди могли сказать, что я как-то улучшил их жизнь, работу.

Всегда отношусь к проблемам заказчиков как к своим собственным.

Главный принцип делать с хорошего - лучшее!

Более двух лет на позиции Графического дизайнера

Более года Digital Маркетолог, сертифицированный специалист Google. Умею продавать хорошо и с креативом через поисковые и социальные сети (Google, Yandex, Facebook, Instagram, Youtube)

Веду много проектов по продвижению и раскрутке интернет-магазинов бытовой техники, оптовой продажи светильников, салона красоты, страниц в социальных сетей.

Имею в своем арсенала большую команду фрилансеров под разную категорию работы

Спасибо, если уделили время информации обо мне. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество!