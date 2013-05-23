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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Оперативно, качественно. весьма довольна работой Никиты!
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$10
10 баллов
12 лет назад
Проделанной работой очень довольна. Быстро и очень качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Понятное ТЗ и своевременная оплата. Приятно работать.
Копирайтинг
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $100
от 30 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга