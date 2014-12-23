sas-potapenko

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- $60Социальные сети (SMM и SMO)27 заявокЗакрыт4 года назад
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Предлагается проект. Занятость дистанционная в свободное время, к месту не привязана. Оплата по договору. Стоимость зависит от количества сообщений. По практики доход специалиста составляет от 5000 до 20000 рублей за мероприятие. Наша компания ...Продажи и лиды20 заявокЗакрыт4 года назад
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Сайт для поиска клиентов на снижение кадастровой стоимости, проведение оценки коммерческой недвижимости в Москве и Московской области.По итогу красивый и работающий сайт-презентация на одну страницу из 7-8 блоков.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Мобильная версия по аналогии с www.tanuki.ru. Главная страница по аналогии: - баннер - меню - доставка - самовывоз: зоны, правила - заказать онлайн, интеграция с чат ботом в телеграм ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо будет отредактировать информацию, дополнить текстами. См. приложение во вкладке.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бизнес-план должен состоять из 1. Резюме аннотация проекта 2. Вводная часть или резюме проекта (3 - 4 стр.) 3. Анализ положения дел в отрасли 4. Производственный план 5. ...Финансовые услуги9 заявокЗакрыт10 лет назад
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Настройка и размещение директа и эдвордса в поисковых системах по различным направлениям бизнеса. На постоянной основе, с дальнейшей поддержкой. Оплата онлайн по карте 800 рублей.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт10 лет назад
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Создание сайта пейнтбольного клуба с функцией уточнения региона, оплаты онлайн по банковской карте. Шаблон сайта имеется.HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад