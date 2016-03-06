Приветствую вас, уважаемый посетитель, на моей страничке!
Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, программированием на PHP, javaScript с использованием современных инструментов.
Делаю полный цикл разработки - начиная с пользовательской части и заканчивая серверной, в том числе установку и
настройку linux-серверов.
Пока что цены у меня низкие, т.к. собираю отзывы и составляю портфолио. Работаю без предоплаты, постоянно нахожусь на связи, в том числе и по телефону. Работу выполняю на совесть, довожу начатое до конца в оговоренные сроки.
Несколько моих последних работ можно найти в портфолио: http://bogdanov-blog.ru/category/portfolio/
Отзывы о моей работе:
http://bogdanov-blog.ru/testimonials/
Ещё я веду блог, посвященный веб-разработке, где пишу статьи о современных технологиях, которые используются при создании сайтов; гайды, туториалы и решения вопросов, возникающих в процессе разработке. И немного статей,
переведенных с английского языка, о самых интересных и полезных темах для программиста: http://bogdanov-blog.ru/
Буду рад ответить на все ваши вопросы, связанные с разработкой и созданием сайтов, а также на предложения к
сотрудничеству и совместной работе.
Благодарю за внимание!
Что я умею?
Backend:
PHP5/PHP7
- OOP, Паттерны, Тесты
- Frameworks:
- YII2
- Kohana
- MySql
- Wordpress
- Joomla
JavaScript
- Framework:
- AngularJS
- jQuery:
- jQuery UI
- Framework:
- Bootstrap 3
- Препроцессоры:
- Sass
- Less
- Верстка с psd-макетов. Адаптация под различные разрешения и устаревшие Internet Explorer 11, 10, 9 и 8 версий. Чистый и валидный код
- Разработка плагинов, виджетов, шаблонов для wordpress и joomla
- Парсинг сайтов с последующей генерацией необходимой структуры из полученных текстовых данных, изображений и файлов
- Система контроля версий git и при необходимости - удаленные репозитории github и bitbucket
- Пакетные менеджеры: composer, npm, bower
- Сборщик проектов gulp и необходимые для него расширения
- Интегрированная среда разработки PhpStorm
- Разработка Single Page Application
- Установка, настройка и администрирование linux-серверов
- Знание английского на продвинутом уровне. Перевод и адаптация статей с английского языка на русский
- Исполнительность, умение решать поставленные задачи и доводить начатое до конца