Разработка и создание сайтов

Приветствую вас, уважаемый посетитель, на моей страничке!

Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, программированием на PHP, javaScript с использованием современных инструментов.

Делаю полный цикл разработки - начиная с пользовательской части и заканчивая серверной, в том числе установку и

настройку linux-серверов.

Пока что цены у меня низкие, т.к. собираю отзывы и составляю портфолио. Работаю без предоплаты, постоянно нахожусь на связи, в том числе и по телефону. Работу выполняю на совесть, довожу начатое до конца в оговоренные сроки.

Несколько моих последних работ можно найти в портфолио: http://bogdanov-blog.ru/category/portfolio/

Отзывы о моей работе:

http://bogdanov-blog.ru/testimonials/

Ещё я веду блог, посвященный веб-разработке, где пишу статьи о современных технологиях, которые используются при создании сайтов; гайды, туториалы и решения вопросов, возникающих в процессе разработке. И немного статей,

переведенных с английского языка, о самых интересных и полезных темах для программиста: http://bogdanov-blog.ru/

Буду рад ответить на все ваши вопросы, связанные с разработкой и созданием сайтов, а также на предложения к

сотрудничеству и совместной работе.

Благодарю за внимание!

Что я умею?

Backend:

PHP5/PHP7

OOP, Паттерны, Тесты

Frameworks:

YII2

Kohana

MySql

Wordpress

Joomla

JavaScript

Framework:

AngularJS

jQuery:

jQuery UI

Framework:

Bootstrap 3

Препроцессоры:

Sass

Less

Верстка с psd-макетов. Адаптация под различные разрешения и устаревшие Internet Explorer 11, 10, 9 и 8 версий. Чистый и валидный код

Разработка плагинов, виджетов, шаблонов для wordpress и joomla

Парсинг сайтов с последующей генерацией необходимой структуры из полученных текстовых данных, изображений и файлов

Использование при работе следующих инструментов:

Система контроля версий git и при необходимости - удаленные репозитории github и bitbucket

Пакетные менеджеры: composer, npm, bower

Сборщик проектов gulp и необходимые для него расширения

Интегрированная среда разработки PhpStorm

А также: