sbogdanov

Сергей sbogdanov

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка и создание сайтов

Приветствую вас, уважаемый посетитель, на моей страничке!

Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, программированием на PHP, javaScript с использованием современных инструментов.

Делаю полный цикл разработки - начиная с пользовательской части и заканчивая серверной, в том числе установку и

настройку linux-серверов.

Пока что цены у меня низкие, т.к. собираю отзывы и составляю портфолио. Работаю без предоплаты, постоянно нахожусь на связи, в том числе и по телефону. Работу выполняю на совесть, довожу начатое до конца в оговоренные сроки.

Несколько моих последних работ можно найти в портфолио: http://bogdanov-blog.ru/category/portfolio/

Отзывы о моей работе:

http://bogdanov-blog.ru/testimonials/

Ещё я веду блог, посвященный веб-разработке, где пишу статьи о современных технологиях, которые используются при создании сайтов; гайды, туториалы и решения вопросов, возникающих в процессе разработке. И немного статей,

переведенных с английского языка, о самых интересных и полезных темах для программиста: http://bogdanov-blog.ru/

Буду рад ответить на все ваши вопросы, связанные с разработкой и созданием сайтов, а также на предложения к

сотрудничеству и совместной работе.

Благодарю за внимание!

Что я умею?

Backend:

PHP5/PHP7

  • OOP, Паттерны, Тесты
  • Frameworks:
  • YII2
  • Kohana
DB

  • MySql
CMS

  • Wordpress
  • Joomla
Frontend:

JavaScript

  • Framework:
  • AngularJS
  • jQuery:
  • jQuery UI
HTML5/CSS3

  • Framework:
  • Bootstrap 3
  • Препроцессоры:
  • Sass
  • Less
Дополнительные навыки:

  • Верстка с psd-макетов. Адаптация под различные разрешения и устаревшие Internet Explorer 11, 10, 9 и 8 версий. Чистый и валидный код
  • Разработка плагинов, виджетов, шаблонов для wordpress и joomla
  • Парсинг сайтов с последующей генерацией необходимой структуры из полученных текстовых данных, изображений и файлов
Использование при работе следующих инструментов:

  • Система контроля версий git и при необходимости - удаленные репозитории github и bitbucket
  • Пакетные менеджеры: composer, npm, bower
  • Сборщик проектов gulp и необходимые для него расширения
  • Интегрированная среда разработки PhpStorm
А также:

  • Разработка Single Page Application
  • Установка, настройка и администрирование linux-серверов
  • Знание английского на продвинутом уровне. Перевод и адаптация статей с английского языка на русский
  • Исполнительность, умение решать поставленные задачи и доводить начатое до конца