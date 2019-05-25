Добрый день, уважаемые разработчики) Дано: пара АПИ (банк Тинькофф и Диспетчерская ЯндексТакси) Нужно: создать чат-бот (Телеграм предпочтительнее или даже во всех мессенджерах) для запроса выплаты денег от водителя и "что-то" что будет обрабатывать данную связь) Подробнее: водитель через ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток. Нужно решение для обработки данных в таблице, разбить по договорам, которые указаны в колонке М через запятую (смотреть файл ТЕСТ). Если это решение будет сделано качественно и в разумные сроки, то будет еще задание ...Базы данных10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать форму онлайн регистрации водителя в внутреннюю CRM Яндекс.Такси при помощи API (инструкция - https://fleet.taxi.yandex.ru/api/docs/).Закрыт4 года назад
Доброго времени суток) Нужна разработка CRM системы для бизнеса (готовые решения не подходят по ряду причин) на основе таблиц и баз данных. Основные блоки: - клиенты (клиентская база - ввод вручную или интеграция по API ...Базы данных6 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток) Задача - создать чат-бот (один или несколько) размещение на сайт - https://maxsee.ru, мессенджеры (максимальное количество) и соцсети (FB, ВК, Одноклассники). Условия - интеграция стороннего АПИ (пример - форма регистрации водителя в систему, ...Закрыт4 года назад
Разработка продающей картинки-логопит вакансий на сайт https://www.avito.ru/maxsee. Максимально отразить и побудить к призыву данной вакансии, сделать более привлекательной по отношению к конкурентам) В случае успешной работы и взимного понимания общей структуры и концепции моих хотелок - дальнейшая ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется специалист для создание бизнес-аналитики (управленческий, финансовый учет) на базе Power BI или Qlik. Исходные данные в виде эксел таблиц из 3 разных программ (около 10 таблиц), обновление в папку с данными один раз в ...Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задание - сверстать сайт службы заказа такси (как пример - https://taximaxim.ru). Три раздела - заказ таки + раздел для водителей + раздел для клиентов, скорее всего лейдинг с прокруткой этих разделов по вертикали. Желательно верстань в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Необходимо перенести лейдинг (http://www.a-service.online) на хостинг. Из особенностей - онлайн форма анкеты регистрации. Необходимо согласовать в переписке, куда будут приходить данные с анкеты (CRM, mail, exel). PS. Есть черновик на TildaЗакрыт5 лет назад