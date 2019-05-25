shvdvgr

Игорь Морозов shvdvgr

 
52 годаРоссия/Иркутск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание чат-бота для моментальных выплат водителям такси

    Добрый день, уважаемые разработчики) Дано: пара АПИ (банк Тинькофф и Диспетчерская ЯндексТакси) Нужно: создать чат-бот (Телеграм предпочтительнее или даже во всех мессенджерах) для запроса выплаты денег от водителя и "что-то" что будет обрабатывать данную связь) Подробнее: водитель через ...

    Чат-бот
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка Excel таблиц

    Доброго времени суток. Нужно решение для обработки данных в таблице, разбить по договорам, которые указаны в колонке М через запятую (смотреть файл ТЕСТ).  Если это решение будет сделано качественно и в разумные сроки, то будет еще задание ...

    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание CRM (google sheets, microsoft excel, airtable, zenkit)

    Доброго времени суток) Нужна разработка CRM системы для бизнеса (готовые решения не подходят по ряду причин) на основе таблиц и баз данных. Основные блоки: - клиенты (клиентская база - ввод вручную или интеграция по API ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание чат-бота

    Доброго времени суток) Задача - создать чат-бот (один или несколько) размещение на сайт - https://maxsee.ru, мессенджеры (максимальное количество) и соцсети (FB, ВК, Одноклассники). Условия - интеграция стороннего АПИ (пример - форма регистрации водителя в систему, ...

    Чат-бот
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Креативный дизайн

    Разработка продающей картинки-логопит вакансий на сайт  https://www.avito.ru/maxsee. Максимально отразить и побудить к призыву данной вакансии, сделать более привлекательной по отношению к конкурентам) В случае успешной работы и взимного понимания общей структуры и концепции моих хотелок - дальнейшая ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание бизнес-аналитики

    Требуется специалист для создание бизнес-аналитики (управленческий, финансовый учет) на базе Power BI или Qlik. Исходные данные в виде эксел таблиц из 3 разных программ (около 10 таблиц), обновление в папку с данными один раз в ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта Службы заказа такси

    Задание - сверстать сайт службы заказа такси (как пример - https://taximaxim.ru). Три раздела - заказ таки + раздел для водителей + раздел для клиентов, скорее всего лейдинг с прокруткой этих разделов по вертикали. Желательно верстань в ...

    Верстка сайтаBootstrapFigma
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенос сайта с LPGenerator (Tilda) на хостинг

    Добрый день. Необходимо перенести лейдинг (http://www.a-service.online) на хостинг. Из особенностей - онлайн форма анкеты регистрации. Необходимо согласовать в переписке, куда будут приходить данные с анкеты (CRM, mail, exel). PS. Есть черновик на Tilda

    Tilda
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Креативный дизайн
Благодарю за интересный заказ! Сотрудничеством довольна! Рекомендую.
Спасибо, Елене за выполненную работу) Все в срок и самое главное креативно и с учетом всех моих хотелок. Рекомендую для выполнения проектов.
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rideaer
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта Службы заказа такси
Одни положительные эмоции от работы с Игорем. Предельно четкое и понятное ТЗ, но при этом нет жестких рамок - масса простора для творчества. Вовлеченность в проект на 100%. Спасибо за постоянную связь, доверие и просто за хорошее общение. Надеюсь еще поработаем!
Очень рад, что выбрал Алексея. И причин тому много: коммуникация, всегда на связи; четкое понимание, что нужно было мне получить от сайта; срок выполнения работы, даже с опережением; очень много дополнительных полезных функций порекомендовал и реализовал в работе. Правки и мои пожелания были выполнены в полном объеме, без увеличения сроков и стоимости, ранее оговоренной. Выполненной работой и отношением невероятно доволен! И рекомендую при выборе исполнителя обязательно пообщаться с Алексеем. Алексей, спасибо за работу :)
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