Web дизайн и программирование
Разработка качественного дизайна: логотипов, лендингов, макетов рекламы и шаблонов сайтов. Программирование на php/c#/js. Адаптивная верстка с применением Bootstrap. При создании шаблона учитываются важные правила SEO оптимизации и ключевые слова выбранные для продвижения. В качестве CMS для управления контентом предлагаю использовать WordPress, но возможно также и использование выбранной вами CMS или создание индивидуальной разработки.
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HTML-верстка
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$10/час
от $75от 3 дней
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Баннеры
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$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $75от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
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$10/час
от $75от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $75от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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$10/час
от $300от 20 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга