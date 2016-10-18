Web дизайн и программирование

Разработка качественного дизайна: логотипов, лендингов, макетов рекламы и шаблонов сайтов. Программирование на php/c#/js. Адаптивная верстка с применением Bootstrap. При создании шаблона учитываются важные правила SEO оптимизации и ключевые слова выбранные для продвижения. В качестве CMS для управления контентом предлагаю использовать WordPress, но возможно также и использование выбранной вами CMS или создание индивидуальной разработки.