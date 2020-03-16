Здравствуйте. Нужен крауд 1. Нужны домены с gov (от вас цена) - отдельный пункт 2. Форумы (посещаемость по ahrefs от 5000 в месяц) TF от https://ru.majestic.com/ От 15 до 20 - ваша цена ...
Здравствуйте. Меня зовут Станислав
План работы:
Аудит вашего сайта
Сбор тестового семантического ядра
Актуализация частоты в Топвизоре + парсинг топ-10.
Анализ конкурентов (возраст, посещаемость, количество страниц, ссылки, динамика)
Поиск будущих точек роста
Формирование бюджета + окупаемость проекта
Что входит в мою работу:
Изучение ниши (анализ топ-5 сайтов, которые имеют хорошие показатели)
ТЗ копирайтерам и проверка
ТЗ программисту и проверка
Наращивание ссылочной массы
Ежемесячный аудит сайта
Рекомендации по сайту (юзабилити, структура, функционал и тд)
Что входит в бюджет:
Написание контента (цена у копирайтера - от 85 грн за 1000 символов)
Наращивание ссылочной массы (стоимость одной ссылки в среднем от 1000 грн)
Улучшение функционала сайта (стоимость часа у программиста - 600 грн)
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Проект желательно сдать до 16.03.2020. Крайний срок - 19.03.от вас бюджет.В настоящий момент готова верстка главная, корзина, шапка. Сегодня к 19.00 будет готова категории.Завтра карточка товара.Есть телеграмм группа, где верстальщик отвечает на вопросы. Я планирую эту ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад