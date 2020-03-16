sistar

Станислав sistar

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад

Здравствуйте. Меня зовут Станислав

План работы:

  1. Аудит вашего сайта

  2. Сбор тестового семантического ядра

  3. Актуализация частоты в Топвизоре + парсинг топ-10.

  4. Анализ конкурентов (возраст, посещаемость, количество страниц, ссылки, динамика)

  5. Поиск будущих точек роста

  6. Формирование бюджета + окупаемость проекта

Что входит в мою работу:

  1. Изучение ниши (анализ топ-5 сайтов, которые имеют хорошие показатели)

  2. ТЗ копирайтерам и проверка

  3. ТЗ программисту и проверка

  4. Наращивание ссылочной массы

  5. Ежемесячный аудит сайта

  6. Рекомендации по сайту (юзабилити, структура, функционал и тд)

Что входит в бюджет:

  1. Написание контента (цена у копирайтера - от 85 грн за 1000 символов)

  2. Наращивание ссылочной массы (стоимость одной ссылки в среднем от 1000 грн)

  3. Улучшение функционала сайта (стоимость часа у программиста - 600 грн)

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