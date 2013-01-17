Требуется спарсить сайты доноры по следующим характеристикам: 1. название товара 2. Характеристики товара: Должно иметь следующий вид: Пример (Группа атрибутов|Название ...
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
В Опенкарте настроить автомотическое формирование SeoUrl на основе H1 или наименования товара транслитом.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо создать шаблон для интернет магазина работающего на Prestashop. Шаблон должен быть легким. Примером может послужить вот этот сайт www.gepard.by. Можно даже такой же но с небольшими изменениями.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
Поменять расположение стандартных модулей на PrestaShop, макет предоставлю, никаких доработок или изменения дизайна не требуетсяHTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Содрать дизайн с сайта vseinstrumenti.ru и натянуть его на CMS Opencart или PrestaShop Нужно сделать копию расположения элементов(банеров, каталога товаров и тп), сохранить цветовую схему с минимальными изменениями. Доработка базовых функций ЦМС ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Интересует цена и сроки создания интернет магазина Примерный желаемый функционал указан ниже Желательная платформа ОпенКарт > * Система управления сайтом (CMS). > * Каталог (создание товарных категорий любой вложенности, как ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад