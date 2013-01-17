sokolbla

Павел Богатый sokolbla

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
$300
10 баллов
12 лет назад
Создание интернет-магазина
OpencartНастройка почты
Рад был поработать с Павлом, понимающий и адекватный заказчик, рекомендую.
Александр отличный фрилансер. Все было сделано срок, качество без нареканий. Надеюсь на дальнейшую совместную работу. Рекомендую для сотрудничества.
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