taganich

Антон Швец taganich

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-end Developer

Делаю все надежно и в срок, быстро вношу правки и всегда на связи. Я экономлю ваши нервы, деньги и время.

Занимаюсь веб-разработкой около 2-х лет. Делаю сайты и веб-приложения разной сложности и направленности, включая:

  • промо-сайты с большим количеством динамики и анимации
  • лендинги
  • сайты-каталоги
  • корпоративные сайты
  • интернет-магазины
  • блоги
Отлично знаю:

  • HTML/HTML5
  • CSS/CSS3
  • JavaScript / TypeScript
Работаю со следующими Front-end фреймворками:

  • React.js
Из библиотек, утилит, препроцессоров и прочего следующее:
  • Bootstrap
  • SCSS
  • Gulp
  • npm
  • Node.js
  • Git
  • Redux
  • GraphQL
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