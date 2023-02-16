Создайте функцию валидации JWT токена, используя JWK URL, без применения сторонних библиотек. Ожидается детальная реализация, обеспечивающая корректную проверку токена.
Прикладное ПО2 заявки
Закрыт
2 года назад
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Занимаюсь веб-разработкой около 2-х лет. Делаю сайты и веб-приложения разной сложности и направленности, включая:
Создайте функцию валидации JWT токена, используя JWK URL, без применения сторонних библиотек. Ожидается детальная реализация, обеспечивающая корректную проверку токена.