Front-end Developer

Делаю все надежно и в срок, быстро вношу правки и всегда на связи. Я экономлю ваши нервы, деньги и время.

Занимаюсь веб-разработкой около 2-х лет. Делаю сайты и веб-приложения разной сложности и направленности, включая:

промо-сайты с большим количеством динамики и анимации

лендинги

сайты-каталоги

корпоративные сайты

интернет-магазины

блоги

Отлично знаю:

HTML/HTML5

CSS/CSS3

JavaScript / TypeScript

Работаю со следующими Front-end фреймворками:

React.js

Bootstrap

SCSS

Gulp

npm

Node.js

Git

Redux

GraphQL

Из библиотек, утилит, препроцессоров и прочего следующее: