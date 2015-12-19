usmanovg

Георгий Усманов usmanovg

 
29 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
miron160389
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$500
2 балла
8 лет назад
Натянуть дизайн + программинг ( навыки: php / js / css )
Была договоренность работы без предоплаты. Работа была начата. Был установлен движок и по макету начата верстка на своем домашнем сервере. Конечно первых два дня не было изменений, так как верстка делалась у себя. Далее была начата установка верстки на сервер, разработка функционала под требования заказчика. Заказчик попросил доступ в админку, хотя такой договоренности не было на данном этапе. Я решил проверить отзывы на других биржах. И везде проектов 10 и ни один не закрыт, так же как и на этой бирже. Я решил довести свои сомнения до заказчика и попросить предоплату хотя бы за выполненную работу, чтобы получить подтверждение платежеспособности заказчика. В ответ получил категоричное нет и длинную переписку как низко не держать слов. В наше время вот так на слово доверять людям, тем более с подозрительной деятельностью на биржах я считаю глупо. Я выполнил часть работы а остался в итоге с плохим отзывов и без какого то вознаграждения за свой труд и потраченное время. Очень не рекомендую Георгия Усманова как заказчика, надеюсь что будущие заказчики, адекватно посмотрят на эту ситуацию.
И так, описую все факты работы с Кириллом. 1. Был заключен договор работы на срок 5 суток Данный исполнитель в течении первых двух суток ничего не делал, установил просто вордпресс (чистый шаблон), за последующие двое суток сделал процентов 10-20% от работы а после чего начал требовать предоплату для продолжения работы, ссылаясь на то что он не доверяет, хотя изначально договоренности были иные. Я вижу этого человека как неотвественного, несобранного, и тот кто по сути не является специалистом, а балаболом. Если у вас есть лишнее время - обращайтесь к нему. + Имеются подозрения что человек мошенник. Цитирую: ---------------- Что касается ответа исполнителя, повторяюсь еще раз, если у вас появились сосмнения - то это ваши проблемы Нужно изначально говорить "я без предоплату не работаю", а когда уже потрачен весь срок вы начинаете устраивать цирк с кабаном, это называется - женское балабольство. То что я попросил доступа в админку - это для проверки что уже сделано, позже вы мне написали что я доступ смогу получить только в конце - на что я соглсился и вы были не против, не нужно лить эту воду, у вас не единого факта
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