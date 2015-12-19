И так, описую все факты работы с Кириллом. 1. Был заключен договор работы на срок 5 суток Данный исполнитель в течении первых двух суток ничего не делал, установил просто вордпресс (чистый шаблон), за последующие двое суток сделал процентов 10-20% от работы а после чего начал требовать предоплату для продолжения работы, ссылаясь на то что он не доверяет, хотя изначально договоренности были иные. Я вижу этого человека как неотвественного, несобранного, и тот кто по сути не является специалистом, а балаболом. Если у вас есть лишнее время - обращайтесь к нему. + Имеются подозрения что человек мошенник. Цитирую: ---------------- Что касается ответа исполнителя, повторяюсь еще раз, если у вас появились сосмнения - то это ваши проблемы Нужно изначально говорить "я без предоплату не работаю", а когда уже потрачен весь срок вы начинаете устраивать цирк с кабаном, это называется - женское балабольство. То что я попросил доступа в админку - это для проверки что уже сделано, позже вы мне написали что я доступ смогу получить только в конце - на что я соглсился и вы были не против, не нужно лить эту воду, у вас не единого факта