всем привет, у меня есть готовый дизайн сделанный в программе КорелДров задача НАТЯНУТЬ его + создать функционал согласно этому дизайну желательно дизайн натянуть wordpress + самописная админка с использованием php, js, css материалы отправлю в личноый периписке ! пишите ...
- $500Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $80
Требуется доработать интернет-магазин Opencart [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fe14.l-nukemm.myjino.ru%2F]e14.l-nukemm.myjino.ru/[/url] 1. Убрать привязку к курсу Валют Например: задали 10 usd а в гривнах 100грн., (привязки нет) Сейчас же если мы зададим 10 usd – то автоматически формируется цена в ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется доработать сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Flapierre.com.ua]lapierre.com.ua[/url] 1. Добавить отступы 40px на всех страницах что указаны в футере 2. Сайт непонятно каким образом формирует тысячи дублей каталога и друих страниц – пофиксить Пример дубля: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Flapierre.com.ua%2Fcatalog%2Froad-women%2Fgravity%2Findex.html]lapierre.com.ua/catalog/r...[/url] 3. Убрать ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
На сайт-лендинг [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ftorkret.ru%2F]torkret.ru/[/url] необходимо добавить Английскую версию по нашему переведу. Сайт на вордпресс. Установлен плагин wpml для перевода. Пожалуйста пишите срок и когда сможете начать.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Требуется в catalog.section вывести 3 свойства элемента инфоблока. Ссылку на сайт предоставлю исполнителю. Битрикс. Указывайте скайпВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется внедрить возможность товарам задавать акцию, старию цену и т.д. Ссылка на интернет магазин - http://www.masterdent.com.ua/ ТЗ и макет как это должно выглядить прикрепил к заданию. Просьба писать срок цену и Ваш скайп для связи.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $70
1.У нас в корзину не отображаются иногда некотрые параметры(так-как они скрещиваются), суть такова – все выбранные параметры в карточке товара клиентом должны отображаться в корзине 2. Добавить возможность клиенту именить выбранные параметры в корзине - [url=http://c2n.me/3qZ9DSw]http://c2n.me/3qZ9DSw[/url] . ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется доработать интернет магазин opticprofi.com.ua (Самописный на php, использует шаблонизатор Smarty.) ТЗ прикрепил к заданию. (5 пунктов) Указывайте срок и цену.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется доработать небольшой сайт на ВП, нужно внедрить простой способ заказа, калькулятор и добавления услуг Ссылка на сайт - http://737733.dataphp.web.hosting-test.net/ Прикрепил ТЗ к описанию. Пишите сроки и стоимость.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад