vitaliy_krut

ТЗ прикрепил к проекту. Нужен спец который разбирается в 3 версии так как там есть моменты. Ознакомьтесь и обозначьте бюджет и сроки, так же если нужно что-то докупать укажите что именно и приложите ссылку на ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Выполнить в формате таблицы Сбор информации с сайта Myscore (либо аналог) результаты матчей по хоккею (лига NHL, AHL, КХЛ) из базы данных сайта (чет/нечет), максимальная серия НЕЧЕТ каждой команды, максимальная серия ЧЕТ, выделение команды ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется переверстать готовый шаблон и интегрировать. CMS Wordpress. Техзадание приложено. ТЗ https://paper.dropbox.com/doc/avto.news-gNSSiKwGt84rpqdZAWnKjВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен скрипт , который позволяет переименовать имя файла , чтобы можно было указывать путь в папку с файлом со старым названием через таблицу в Excel в одной ячейке, в другой ячейке тот же путь с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
У нас есть задача парсинга сайта: yandex maps Цель — сбор базы данных медицинских учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области: - наименование организации - адреса - телефоны - категория/подкатегория/специализация/подспециализация - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищем хорошего специалиста по ModX. Необходимо выполнить ряд задач по ТЗ, которое я прикрепил. Практически все задачи выполняются стандартными средствами.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
есть сайт wwww.russia-kotly.ru выдает ряд ошибок при оформлении заказа http://joxi.ru/YmEY0PdUw1GPJm и не прикрепляет комментарии , которые оставляют покупатели Хорошо бы починитьВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад