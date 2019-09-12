vitaliy_krut

Крутогор Виталий vitaliy_krut

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Правки Опенкарт 3.0.2

    ТЗ прикрепил к проекту. Нужен спец который разбирается в 3 версии так как там есть моменты. Ознакомьтесь и обозначьте бюджет и сроки, так же если нужно что-то докупать укажите что именно и приложите ссылку на ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер

    Выполнить в формате таблицы Сбор информации с сайта Myscore (либо аналог) результаты матчей по хоккею (лига NHL, AHL, КХЛ) из базы данных сайта (чет/нечет), максимальная серия НЕЧЕТ каждой команды, максимальная серия ЧЕТ, выделение команды ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт для переименовывания файлов

    Нужен скрипт , который позволяет переименовать имя файла , чтобы можно было указывать путь в папку с файлом со старым названием через таблицу в Excel в одной ячейке, в другой ячейке тот же путь с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер yandex карты, (Selenium browser driver)

    У нас есть задача парсинга сайта: yandex maps Цель — сбор базы данных медицинских учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области: - наименование организации - адреса - телефоны - категория/подкатегория/специализация/подспециализация - ...

    LinuxMySQLNode.jsPythonSelenium
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на ModX Revo

    Ищем хорошего специалиста по ModX. Необходимо выполнить ряд задач по ТЗ, которое я прикрепил. Практически все задачи выполняются стандартными средствами.

    MODX
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на OpenCart

    есть сайт wwww.russia-kotly.ru выдает ряд ошибок при оформлении заказа http://joxi.ru/YmEY0PdUw1GPJm и не прикрепляет комментарии , которые оставляют покупатели Хорошо бы починить

    Opencart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад