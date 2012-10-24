Отзывы заказчиков
$5
0 баллов
11 лет назад
Поставил заявку, которую я принял. Ни слуху, с тех пор, ни духу.
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $70
от 5 дней
#527
Фирменный стиль
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#826
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#877
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#961
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#976
Фотосъемка
1 отзыв(-1)
от $10
от 3 дней
#976
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#1048
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#1074
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#1081
Презентации
нет отзывов
от $120
от 5 дней
#1153
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 9 дней
#1597
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#2044
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#2288
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2634
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#3975
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#4409