Необходимо написать скрипт, который позволит выгрузить данные (ФИО/номер карты/накопления) по дисконтным картам из Set retail 10 (база Postgres SQL) клиентов в Excel файл или в 1с Розницу
1с облако
требуется консультация по организации собственного облака для предоставления аренды клиентам.
задача -подготовить список лицензий для закупки 1С, 50 пользователей для пяти юр. лиц
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