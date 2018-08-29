1с облако

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

требуется консультация по организации собственного облака для предоставления аренды клиентам.

задача -подготовить список лицензий для закупки 1С, 50 пользователей для пяти юр. лиц

7 лет назад
ksit-sv
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров