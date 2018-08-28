Требуется специалист по интеграции интернет магазина на Битрикс и 1 с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Требуется специалист по настройке и интеграции интернет магазина на битрикс и облачной версии 1 с предприятия для малого бизнеса. Требуется настроить синхронизацию обмена товарных каталогов в 1 с и на сайте. 

7 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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