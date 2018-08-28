Необходимо написать скрипт, который позволит выгрузить данные (ФИО/номер карты/накопления) по дисконтным картам из Set retail 10 (база Postgres SQL) клиентов в Excel файл или в 1с Розницу
Необходимо доработать обработку с бп 2.0 на бп 3.0
Доработка выдает информацию в таблице по очередностям оплаты, необходимо доработать что бы работала на бп 3.0
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