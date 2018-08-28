Необходимо доработать обработку с бп 2.0 на бп 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт7 заявок159 просмотров

Доработка выдает информацию в таблице по очередностям оплаты, необходимо доработать что бы работала на бп 3.0

7 лет назад
maikal95
Михаил 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров