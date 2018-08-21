Выгрузить дисконтную программу из Set retail 10 в 1С розницу или Excel

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт7 заявок200 просмотров

Необходимо написать скрипт, который позволит выгрузить данные (ФИО/номер карты/накопления) по дисконтным картам из Set retail 10 (база Postgres SQL)  клиентов в Excel файл или в 1с Розницу

PostgreSQLSQL
7 лет назад
guest_15355720123795
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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